爭取體育部到高雄 陳其邁與市長參選人「7票」都贊同

爭取體育部到高雄，市長與市長參選人七票都贊同 ，圖為國家運動訓練中心。（記者王榮祥攝）

2024/08/27 20:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕「體育暨運動發展部」預計2025掛牌，有學者建議設在高雄！6名可能競逐下屆高雄市長的參選者們加上市長陳其邁、7票全都贊成，還有立委喊話，總統府也該遷來高雄。

前總統陳水扁曾推動部會南遷，促成體委會於2008年2月在左營國訓中心掛牌，但政黨再次輪替後，馬政府不顧藍委也反對，將體委會搬回台北，2013年1月更降編成教育部體育署，直到2016政黨又輪替，政院再成立「行政院體育發展委員會」，凸顯推展體育的決心。

立委賴瑞隆表示，左訓中心擁有全台最佳的運動設施與訓練環境，可參考海委會運作模式，將體育部遷來高雄，強化體育能量。

立委林岱樺也認為國家運動訓練中心在高雄、最熱情的市民在高雄，體育署南遷高雄理所當然。

立委邱議瑩說，基於均衡台灣及首都減壓構想，她支持中央部會遷到高雄。

前勞動部長許銘春陣營指出，台灣已是一日生活圈，在區域特色發展下配合中央單位遷移，可以讓台灣整體發展更好。

立委許智傑強調，中央部會南遷是南部人希望，最好總統府也南遷，可直接表示重視南部的決心和態度。

國民黨立委柯志恩分析體育部設高雄，除可就近培育運動選手，也有助南部體育推廣發展，她回顧賴清德總統擔任立委時曾主張總統府應遷到台南，如果總統府都可南遷，相信體育部在高雄不是難事，她樂觀其成。

市長陳其邁說，假如體育部能在高雄整合國體中心與運科中心，將是最貼近選手的距離，也可讓中央很快了解體育產業與選手相關需求，並直接給予選手最好照顧；他百分百贊成體育部到高雄，選手就在這裡（左訓），體育部設在這裡，對選手來說是最好不過的事。

爭取體育部到高雄，市長與市長參選人七票都贊同 ，圖為國家運動訓練中心。（記者王榮祥攝）

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