高雄鳳山溪污染嚴重 水利局爭取1億元提升水淨場效能

水利局將向環境部爭取1億元經費，提升現有鳳山圳水質淨化場處理效能。（記者陳文嬋攝）

2024/08/26 22:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪流域人口40多萬人，近3日又變黑泛油污，影響民眾生活品質，水利局、環保局及經發局合作，環保局查獲1間違規工廠將開罰3萬元，水利局行文中央爭取1億元經費，將提升鳳山圳水質淨化場效能；經發局針對市府統計違規排放造成污染頻傳流域範圍約300間工廠作為重點評估對象，並已委託專業廠商進行評估及規劃，將進行工廠廢水特性、廢水量、用地取得、法令規範等內容分析與評估，以減少鳳山溪污染源，預計今年底前完成事業廢污水處理方案評估作業。

鳳山溪中上游1300多間工廠林立，光金屬及機械製品逾600家、食品製造業約200家，但僅列管80間事業對象，長期違規排放造成變色、惡臭、死魚等污染，上游坔埔排水、鳳山圳及山仔頂排水匯流處河段污染最嚴重，尤其鳳山圳排水污染最嚴重，影響民眾生活品質。

北門里河川巡守隊近3日發現鳳山溪變黑泛油污，環保局僅查獲1間環保企業行收廢食用油，清洗載運車輛未設置廢水收集及處理設備，造成鳳山溪水體污染，首次違反水污法規定將裁罰3萬元。

根據環保局統計，去年查獲46件違規工廠，裁罰444萬2400元，今年迄今查獲32件，裁罰296萬2800元，將加強查緝上游違規排放。

水利局原於坔埔排水及鳳山圳交界處設立水質淨化場，每日截流7300立方公尺坔埔排水污水入場處理，水質淨化後水體再回放滯洪池及鳳山圳作為潔淨水源，但上游大量工廠長年違規排放，造成鳳山圳經常水質不佳，超過水質處理能力。

水利局已行文環境部爭取1億元經費，提升鳳山圳水質淨化場污染處理能力，包括生化需氧量（BOD） 從原設計處理63kg/d，提升7倍可處理460kg/d；氨氮原設計處理26.3kg/d，提升近5倍可處理130kg/d；懸浮固體污染原設計處理224kg/d，提升後可處理350kg/d），避免污染擴散，降低鳳山溪下游污染。

經發局針對市府統計違規排放造成污染頻傳範圍鳳山圳、坔埔排水區域，重新盤點300間工廠作為重點評估對象，將進行工廠廢水特性、廢水量、用地取得、法令規範等內容分析與評估，輔導業者改善廢污水處理。

經發局為加速推動未登記工廠合法，輔導特定工廠辦理廢污水處理、環境保護等措施，將依工廠管理輔導法研擬「高雄市政府輔導未登記工廠設施改善補助要點」，補助廢污水處理設施部分廢（污）水處理設備等，鼓勵各工廠完成各自廠內污水處理改善，降低對鳳山溪環境污染。

鳳山溪3日變黑泛油污。（北門里河川巡守隊提供）

環保局查獲1間環保企業行收廢食用油，清洗載運車輛，未設置廢水收集及處理設備，污染鳳山溪。（讀者提供）

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