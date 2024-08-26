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2024高雄海洋派對落幕 9天狂吸42.5萬人次逾10億商機

高雄海洋派對夜拍。（圖由高市海洋局提供）

高雄海洋派對夜拍。（圖由高市海洋局提供）

2024/08/26 19:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「2024高雄海洋派對」25日落幕，高市海洋局表示，今年突破以往，結合了陸海空7大精彩活動，9天狂吸42.5萬人次朝聖，也帶來超過10億元的觀光效益。

今年有「水花樂園」親水氣墊遊具、首次來台演出的法國水上飛板秀，以及海洋派對20多艘遊艇重帆齊聚的「海派遊艇展」和「海派漫遊遊艇體驗」，加上本次大港橋周邊限定的「海玩一夏水上樂園」水域遊憩體驗及「是的!船長船員接力賽」水域趣味競賽等系列活動。在開幕首個週末即吸引了超過17萬人次朝聖，而在最後一個週末壓軸登場的「大港造筏」，則吸引了超過100隊以上的隊伍報名。

市長陳其邁市長也組隊與食尚玩家阿松、全家海神隊成員進行PK，吸睛又創意的造型船筏，成功吸引了不少遊客駐足停留觀賽。

高雄市政府表示，今年除了7大精彩活動外，周邊的大港倉及駁二藝術特區也有各式各樣的市集和活動，像是主打消暑飲品及海鮮烤肉美食的大港倉市集，高雄流行音樂中心旁的「台日大港水果祭」，則透過多元台日品牌、遊戲互動以及精彩日式表演，帶來人潮及經濟效益。

此外，今年海洋派對活動更具有許多突破性亮點，法國水上飛板秀結合了水舞、燈光、雷射、水幕等特效，與高雄港地標大港橋等美景結合。全新打造的4座親水充氣遊具場場客滿。海洋派對除了玩水、打水戰，還有兒童劇演出。另外，活動期間海派遊艇展「零距離」的賞船體驗、免費供小朋友們換穿cosplay服裝與遊艇打卡合照，都大受歡迎。

海洋局表示，未來會繼續突破創新，以更有趣的活動內容迎接大小朋友們，對於喜愛水上活動的朋友們，仍可就近到愛河灣水樂園遊玩，此處將持續提供市民付費親水遊憩服務。

「是的!船長船員接力賽」水域趣味競賽，大受歡迎。（圖由高市海洋局提供）

「是的!船長船員接力賽」水域趣味競賽，大受歡迎。（圖由高市海洋局提供）

水域遊憩活動體驗。（圖由高市海洋局提供）

水域遊憩活動體驗。（圖由高市海洋局提供）

海洋派對兒童劇場，吸引小朋友目光。（圖由高市海洋局提供）

海洋派對兒童劇場，吸引小朋友目光。（圖由高市海洋局提供）

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