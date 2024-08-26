祝融波及竟被留負評 高雄「瓊姐車仔麵」傻眼回應

高雄市三民區大昌、大裕路口攤販區25日下午發生大火，波及右方的「瓊姐車仔麵」。（民眾提供）

2024/08/26 06:38

首次上稿 00:27

更新時間 06:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市三民區大昌、大裕路口攤販區昨（25）日下午發生大火，造成9攤2房10輛汽機車燒毀，並波及當地小有名氣的港式麵食店「瓊姐車仔麵」。沒想到事後竟有網友莫名其妙到店家Google評論區留負評，原因是「沒有營業」，釣出業者傻眼回應。

「瓊姐車仔麵」的老闆娘來自香港，除了做為招牌的正宗香港車仔麵，還賣咖哩魚蛋、鮑汁鳳爪、港式XO醬蘿蔔糕、瑞士雞翅、牛油玉米等港式風味點心，營業時間為傍晚5點到次日凌晨1點，是當地不少人的宵夜口袋名單，在Google也拿到4.5顆星的好評價。

25日下午遭火災波及，「瓊姐車仔麵」的店面嚴重燒毀，店家隨即在臉書公告「遭遇祝融之災，暫停營業」，不少顧客紛紛留言安慰店家，表示期待早日恢復營業。

不過有網友跑到店家Google評論莫名留下3星評價，原因竟是「沒有營業」，釣出業者傻眼回應：「都燒起來了，怎麼營業？還給3星是怎麼了？」

評論區甚至還能看到有人直接留1星負評，自以為幽默稱「室內溫度300多，好熱」、「麵太熟……」、「服務員很熱情就像一把火」。

網友跑到店家Google評論莫名留下3星評價，原因竟是「沒有營業」，釣出業者傻眼回應。（圖翻攝自店家Google評論區）

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