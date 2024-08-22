高雄岡山運動中心工程收尾 啟動招商明年營運

岡山運動中心夜間示意模擬圖。（高市運發局提供）

2024/08/22 21:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕興建中的高雄岡山運動中心，目前工程已進入收尾階段，市府計畫將運動中心委外營運，為順利於明年初營運，近日舉辦招商說明會，邀請民間經營廠商進駐、提供專業服務，並期許以平價收費吸引市民到此運動、休閒。

岡山運動中心建設總經費共 2.5 億元，自2022年7月動土施工，預計今年底完工、明年初營運，場館初步規劃有綜合球場、健身中心、室內溫水游泳池、烤箱、SPA、蒸氣室、攀岩場、綜合教室、餐飲輕食等服務，提供多元專業的運動空間。

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高雄市運動發展局長侯尊堯表示，岡山運動中心基地位於岡山文化中心旁，原有溜冰場設施，提供民眾運動及休閒活動。考量該區域人口持續增加，為因應該區發展之需要，提供完善運動環境及設施，政府興建運動中心，交由民間自行規劃的促參OT模式引進民間機構維運，民間自提營運移轉案於8月8日至9月6日正式公告，招商說明會亦於20日圓滿成功。

本次說明會由運發局副局長謝汀嵩主持，針對委託營運標的物、必要投資項目、招商條件及後續辦理進度等相關事宜進行說明，讓投資廠商更深入瞭解本案。廠商透過座談，與機關交流並取得後續推廣全民健康運動政策方向與未來經營重點之共識。

岡山運動中心所在的文化園區周邊有197格路邊機車停車位、園區內日月亭停車場能容納99席汽車，其中有10席綠能車位、3席母嬰車位、2席無障礙車位，場館旁亦將劃設42席自行車位。期許透過這次招商說明會吸引更多投資業者更加深入掌握投資需求，搶先進駐岡山文化中心園區，未來運方針盼以平價化的收費方式吸引附近市民來運動，帶動整體運動風氣，打造健康生活新環境。

興建中的岡山運動中心外觀。（高市運發局提供）

高市運發局副局長謝汀嵩（右1）與建築師於招商說明會說明岡山運動中心空間規劃。（高市運發局提供）

岡山運動中心招商說明會出席踴躍。（高市運發局提供）

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