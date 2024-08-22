高雄市警官職務異動 王春生升任公關室主任
高雄市警察局公關室主任，將由現任督察室靖紀小組督察王春生陞任。（高雄市警察局提供）
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（22）日公布新一波三線一星、兩線四星的職務異動名單，包括20名警官異動，其中，原高雄市警局督察王春生陞任公共關係室主任，從警34年來一路從基層爬升，偵辦案件積極細心，將藉助他了解警務基層及擅於溝通的長才。
新任公關室主任王春生的太太是國民黨高雄市議員李雅芬，他是中央警察大學65期刑事警察系畢業，在高雄經歷過長明、十全、四海、龍華、中正三路和中山路等派出出所長，擔任過保防科警務正、鼓山分局行政組長、刑事警察大隊行政組組長、偵六隊隊長、前鎮分局偵查隊長、鳳山分局偵查隊長、新興分局偵查隊長、少年警察隊隊長，現任督察室靖紀小組督察，行政及刑事資歷完備。
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高雄市警局指出，本次警官務調動，主要基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，現有公共關係室主任等職缺，經局長召集副局長、主任祕書及人事室主任召開人事評議會，經與會人員充分討論，參據各適任人選品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定。
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|公共關係室主任
|王春生
|本局督察
|2
|防治科科長
|陳譽仁
|訓練科專員（第四序列）
|3
|本局督察
|陳志成
|公共關係室專員（第四序列）
|4
|後勤科專員（第四序列）
|施清獻
|後勤科專員（第五序列）
|5
|公共關係室專員（第五序列）
|王威程
|鼓山分局副分局長
|6
|鼓山分局副分局長
|楊境恩
|旗山分局副分局長
|7
|旗山分局副分局長
|朱和貴
|六龜分局副分局長
|8
|六龜分局副分局長
|徐文鴻
|刑事警察大隊偵查第七隊隊長
|9
|本局督察
|何東隆
|新興分局副分局長
|10
|新興分局副分局長
|林鑫宏
|岡山分局副分局長
|11
|岡山分局副分局長
|邱富勇
|三民第一分局副分局長
|12
|三民第一分局副分局長
|洪茂榕
|交通警察大隊副大隊長
|13
|交通警察大隊副大隊長
|黃明泰
|民防管制中心專員（第五序列）
|14
|勤務指揮中心專員（第四序列）
|余瑞堂
|秘書室秘書
|15
|秘書室秘書
|吳武煌
|交通警察大隊副大隊長
|16
|交通警察大隊副大隊長
|張家銘
|小港分局督察組組長
|17
|法制室秘書
|劉貴文
|左營分局副分局長
|18
|左營分局副分局長
|温和凱
|楠梓分局副分局長
|19
|楠梓分局副分局長
|呂宏鈿
|旗山分局副分局長
|20
|旗山分局副分局長
|陳嘉宏
|左營分局偵查隊隊長