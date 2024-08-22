高雄市警官職務異動 王春生升任公關室主任

高雄市警察局公關室主任，將由現任督察室靖紀小組督察王春生陞任。（高雄市警察局提供）

2024/08/22 18:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（22）日公布新一波三線一星、兩線四星的職務異動名單，包括20名警官異動，其中，原高雄市警局督察王春生陞任公共關係室主任，從警34年來一路從基層爬升，偵辦案件積極細心，將藉助他了解警務基層及擅於溝通的長才。

新任公關室主任王春生的太太是國民黨高雄市議員李雅芬，他是中央警察大學65期刑事警察系畢業，在高雄經歷過長明、十全、四海、龍華、中正三路和中山路等派出出所長，擔任過保防科警務正、鼓山分局行政組長、刑事警察大隊行政組組長、偵六隊隊長、前鎮分局偵查隊長、鳳山分局偵查隊長、新興分局偵查隊長、少年警察隊隊長，現任督察室靖紀小組督察，行政及刑事資歷完備。

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高雄市警局指出，本次警官務調動，主要基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，現有公共關係室主任等職缺，經局長召集副局長、主任祕書及人事室主任召開人事評議會，經與會人員充分討論，參據各適任人選品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定。

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 公共關係室主任 王春生 本局督察 2 防治科科長 陳譽仁 訓練科專員（第四序列） 3 本局督察 陳志成 公共關係室專員（第四序列） 4 後勤科專員（第四序列） 施清獻 後勤科專員（第五序列） 5 公共關係室專員（第五序列） 王威程 鼓山分局副分局長 6 鼓山分局副分局長 楊境恩 旗山分局副分局長 7 旗山分局副分局長 朱和貴 六龜分局副分局長 8 六龜分局副分局長 徐文鴻 刑事警察大隊偵查第七隊隊長 9 本局督察 何東隆 新興分局副分局長 10 新興分局副分局長 林鑫宏 岡山分局副分局長 11 岡山分局副分局長 邱富勇 三民第一分局副分局長 12 三民第一分局副分局長 洪茂榕 交通警察大隊副大隊長 13 交通警察大隊副大隊長 黃明泰 民防管制中心專員（第五序列） 14 勤務指揮中心專員（第四序列） 余瑞堂 秘書室秘書 15 秘書室秘書 吳武煌 交通警察大隊副大隊長 16 交通警察大隊副大隊長 張家銘 小港分局督察組組長 17 法制室秘書 劉貴文 左營分局副分局長 18 左營分局副分局長 温和凱 楠梓分局副分局長 19 楠梓分局副分局長 呂宏鈿 旗山分局副分局長 20 旗山分局副分局長 陳嘉宏 左營分局偵查隊隊長

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