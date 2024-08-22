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首頁　>　高雄市

警所後方照取款！詐團騙女64.3萬再騙45萬 警將計就計逮人送辦

警方將計就計逮獲張姓車手移送法辦。（讀者提供）

警方將計就計逮獲張姓車手移送法辦。（讀者提供）

2024/08/22 12:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名謝姓女子誤信臉書假股市名嘴，二度面交投入資金共42萬元，又臨櫃匯款22.3萬元，前天對方又要求面交45萬元，謝女驚覺有異求助警方，才恍然大悟遇到詐騙集團，與警方聯手將計就計約出對方，鳳崗派出所後方僅200公尺，張姓詐騙車手沒在怕，徒步到場面交取款，警方一擁而上逮人送辦，全案擴大偵辦中。

高雄市一名謝姓女子（36歲）今年於臉書瀏覽到假股市名嘴股票投資廣告，她心動想發大財加入投資群組，對方不斷以話術誘導謝女投入資金，謝女二度面交陸續投入20萬元、22萬元，又到銀行臨櫃匯款22.3萬元，沒想到對方前天又要求謝女面交45萬元。

謝女才驚覺有異，求助鳳山警分局鳳崗所，警方告知詐騙手法，與謝女連手將計就計，與對方約在鳳山區華明街附近面交現金，距離鳳崗所僅200公尺，警方佯裝路人守株待兔，詐騙車手張姓男子沒在怕，前晚徒步到場面交取款。

警方當場一擁而上，逮獲詐騙車手張姓男子（45歲），起出偽造證件及收據，將他帶回警局偵辦，他供稱打臨工為生，兼職詐騙車手賺外快，每次面交可分得贓款3000元，警訊後昨將他依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，全案擴大偵辦中。

鳳山警方提醒民眾近年來詐騙集團假冒知名投資人士或財經專家，係假投資詐騙慣用手法之一，呼籲民眾投資前應審慎評估，並循合法途徑，切勿輕信任何來路不明的消息或陌生平台，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，免於落入詐騙圈套，以維護自身權益。

警方將計就計逮獲張姓車手移送法辦。（讀者提供）

警方將計就計逮獲張姓車手移送法辦。（讀者提供）

警方將計就計逮獲張姓車手移送法辦。（讀者提供）

警方將計就計逮獲張姓車手移送法辦。（讀者提供）

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