誤信「特殊管道」投資詐騙虧90萬 她痛定思痛配合警方活逮車手

誆「特殊管道」穩賺不賠女被詐90萬，被害人聯手警誘出張姓車手圍捕壓制地上。（民眾提供）

2024/08/15 08:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄52歲陳姓女子誤信詐騙投資群組，誆稱有特殊管道賺錢，可以「保證獲利、穩賺不賠」，陸續面交90萬元，又向親戚借錢，終於因家人察覺有異報警，最後痛定思痛，與員警聯手約出車手張姓男子（51歲），當場查扣贓款5萬8000元、手機1支、識別證2張、收據2張、高鐵車票2張等贓證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

三民二警分局今指出，覺民派出所接獲陳姓女子（52歲）報案，稱6月中加入投資群組，後該群組投資顧問誆稱有特殊管道賺錢，可以保證獲利、穩賺不賠，慫恿其下載App「鼎元國際」，陳女陸續提款面交計90萬元。

詐團還不放過陳女。客服人員告知她先前預借一筆200萬元信用金，對方誆稱要先歸還後才能再操作該APP，陳女無力償還，只好向親戚借錢，家人察覺有異，向警方諮詢後驚覺遭詐並報案。

警方獲報後立即組成專案小組追查，協請被害人陳女配合，前日約車手在前金區成功一路387巷口，佯裝交付信用金假鈔200萬元，警方趁車手與被害人清點現金時，立即向前逮捕取款車手（張男、51歲），並當場查扣贓款58000元、手機1支、識別證2張、收據2張、印泥1個、高鐵車票2張等贓證物，全案依詐欺罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

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誆「特殊管道」穩賺不賠女被詐90萬，被害人聯手警誘出張姓車手圍捕壓制。（民眾提供）

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