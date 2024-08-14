高市環保局查獲金屬脫蠟鑄造廠偷排廢水 開罰勒令停工

高雄環保局查獲1間金屬脫蠟鑄造廠未經許可偷排廢水，開罰並勒令停工。（市府提供）

2024/08/14 10:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林園區西溪路排水溝近日被民眾發現有人偷排白色廢水，環保局據報查獲周邊一間金屬脫蠟鑄造廠未領有排放許可竟偷排廢水，造成林園大排污染，環保局今表示，將依違反水污染防治法開罰6萬至2000萬元，另採水送驗依違反比例加倍開罰，並勒令製程停工。

環保局今表示，8月接獲民眾反映，指稱林園區西溪路排水溝有白色混濁廢水排放，稽查人員據報前往追查，當場查獲周邊一間金屬脫蠟鑄造廠，從事生產五金、機車零件，未經許可偷排廢水至排水溝，造成林園大排污染，現場採集水樣送驗。

環保局表示，業者從事清洗砂磨脫蠟濾網作業時，未經收集處理即排放白色混濁廢水至廠外側溝，經查業者屬於水污染防治法規範列管的金屬基本工業，應領有排放許可文件後，才能排放廢水至地面水體，卻未領有排放許可文件，竟偷排廢水至排水溝，造成林園大排污染。

環保局認定業者違反水污染防治法第14條規定，未取得水措許可，即未經許可排放，並違反水污染防治法第7條放流水標準，至少懸浮微粒數值超標，其餘重金屬等數值送驗中，將依違反比例採倍數開罰，告發裁處6萬至2000萬元，並勒令業者製程停工。

環保局呼籲業者應自重自愛，妥善收集處理製程廢水，禁止以任何非法形式排放廢水，若經稽查人員查獲違規排放行為，將依法予以重罰。

高雄環保局查獲1間金屬脫蠟鑄造廠未經許可偷排廢水，開罰並勒令停工。（市府提供）

高雄環保局查獲1間金屬脫蠟鑄造廠未經許可偷排廢水，開罰並勒令停工。（市府提供）

高雄環保局查獲1間金屬脫蠟鑄造廠未經許可偷排廢水，開罰並勒令停工。（市府提供）

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