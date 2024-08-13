高屏溪河道淤積高達5公尺 水利署斥8千萬疏濬、伏流水加強防淹

高屏溪光低水護岸泥沙淤積2公尺高度，河道泥沙淤積5公尺以上。（記者陳文嬋攝）

2024/08/13 23:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風造成高屏溪河道泥沙淤積高達5公尺，一度淹沒興田伏流水、8口抗旱水井，水利署將斥資8千多萬元，辦理高屏堰上游疏濬工程，並加強興田、里嶺伏流水及8口抗旱井防淹設備，穩定高雄民生用水；此外，農業用水尚有21處埤圳清淤停灌搶通中，因山區仍有降雨影響不大。

水利署今年5月完成高屏溪攔河堰上游引水路疏濬工程，總計完成清疏220萬噸土方量，不料凱米颱風挾帶超大豪雨，造成高屏溪水位高漲23.6公尺，河道泥沙淤積5公尺以上高度，連高屏堰引水路也被覆蓋。

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水利署將斥資8千多萬元，辦理高屏溪攔河堰上游疏濬工程，將於10月完成測量設計發包，預計今年汛期末端動工，明年汛期前完成。

水利署也將加強興田伏流水及施工中里嶺伏流水的防淹設備，避免線路泡水導致短路無法運作；8口抗旱井因台電電桿倒塌受波及，目前無立即使用需求，仍會儘速更新設備，降低淹水風險，確保備援用水，以備不時之需。

此外，豪雨挾帶泥沙也沖毀農業灌溉埤圳，造成3大水系4大灌區共26處埤圳淤積停灌，農水署高雄管理處出動怪手清淤，已恢復5處埤圳供灌，其餘仍搶通中。

由於山區仍有降雨，且二期稻作面積不大，停灌對整體影響不大；旗山及高屏溪目前水位仍高，人員機具尚無法進入搶修，旗山及曹公灌區採取先清淤再修復。

農水署預估修復經費1800萬元，部份以開口合約修復；另有8件災害復建工程共1350萬元，目前部分受損取水口因流量尚大受損狀況不明，將待流量降低後視實際受損狀況提報災害修復。

凱米造成高屏溪河道淤積5公尺以上高。（記者陳文嬋攝）

高屏溪光低水護岸泥沙淤積2公尺高度，河道泥沙淤積5公尺以上。（記者陳文嬋攝）

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