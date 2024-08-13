為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高屏溪河道淤積高達5公尺 水利署斥8千萬疏濬、伏流水加強防淹

    高屏溪光低水護岸泥沙淤積2公尺高度，河道泥沙淤積5公尺以上。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪光低水護岸泥沙淤積2公尺高度，河道泥沙淤積5公尺以上。（記者陳文嬋攝）

    2024/08/13 23:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風造成高屏溪河道泥沙淤積高達5公尺，一度淹沒興田伏流水、8口抗旱水井，水利署將斥資8千多萬元，辦理高屏堰上游疏濬工程，並加強興田、里嶺伏流水及8口抗旱井防淹設備，穩定高雄民生用水；此外，農業用水尚有21處埤圳清淤停灌搶通中，因山區仍有降雨影響不大。

    水利署今年5月完成高屏溪攔河堰上游引水路疏濬工程，總計完成清疏220萬噸土方量，不料凱米颱風挾帶超大豪雨，造成高屏溪水位高漲23.6公尺，河道泥沙淤積5公尺以上高度，連高屏堰引水路也被覆蓋。

    水利署將斥資8千多萬元，辦理高屏溪攔河堰上游疏濬工程，將於10月完成測量設計發包，預計今年汛期末端動工，明年汛期前完成。

    水利署也將加強興田伏流水及施工中里嶺伏流水的防淹設備，避免線路泡水導致短路無法運作；8口抗旱井因台電電桿倒塌受波及，目前無立即使用需求，仍會儘速更新設備，降低淹水風險，確保備援用水，以備不時之需。

    此外，豪雨挾帶泥沙也沖毀農業灌溉埤圳，造成3大水系4大灌區共26處埤圳淤積停灌，農水署高雄管理處出動怪手清淤，已恢復5處埤圳供灌，其餘仍搶通中。

    由於山區仍有降雨，且二期稻作面積不大，停灌對整體影響不大；旗山及高屏溪目前水位仍高，人員機具尚無法進入搶修，旗山及曹公灌區採取先清淤再修復。

    農水署預估修復經費1800萬元，部份以開口合約修復；另有8件災害復建工程共1350萬元，目前部分受損取水口因流量尚大受損狀況不明，將待流量降低後視實際受損狀況提報災害修復。

    凱米造成高屏溪河道淤積5公尺以上高。（記者陳文嬋攝）

    凱米造成高屏溪河道淤積5公尺以上高。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪光低水護岸泥沙淤積2公尺高度，河道泥沙淤積5公尺以上。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪光低水護岸泥沙淤積2公尺高度，河道泥沙淤積5公尺以上。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播