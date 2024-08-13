高雄養殖重鎮今年多次停電 台電承諾盡快改善

立委林岱樺邀集台電與地方召開供電改善會議。（圖由林岱樺服務處提供）

2024/08/13 15:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾地區今年多次發生大規模停電，居民喊苦，立委林岱樺今（13）日召開改善會議，台電副總陳銘樹承諾，9月底前完成汕尾地區主電桿紅外線檢測及空拍機拍攝，另也規劃中期改善工程，於明年5月底前完工。

林岱樺邀集各里里長、高市府工務局挖管中心及區公所召開改善會議，陳銘樹率相關部門人員出席。根據台電的事故報告顯示，汕尾地區今年來每次停電動輒超過2000戶受影響，凱米颱風更造成5000戶停電，主要原因包括線路老舊、接頭不良及天候因素影響。

西汕里里長邱鐘城指出，汕尾地區停電事故次數頻繁，停電時間又長，對當地魚塭、蝦池發電造成負面危害，里民怨聲載道。

林岱樺說，供電穩定對當地養殖業者非常重要，該地遇颱風就停電，有些地區甚至停電長達4、50小時，養殖戶憂心造成巨大虧損。她表示，汕尾地區為鹽害地區，請台電研議縮短電線維護及點檢週期，及提高維修密度。

陳銘樹表示，台電已經展開多項短期改善措施，包括更換老舊的線路設備、加裝故障指示器及修復受損的電纜終端接頭等，停電狀況已經逐步減少及改善。

陳銘樹說，台電針對區域送電改善提出短、中、長期方案，他承諾今年9月底前完成汕尾地區主電桿紅外線檢測及空拍機拍攝，在中期改善工程，台電編列10案線路設備翻新改善工程，也計劃於明年5月底前完工。

為確保長期供電穩定，台電將與當地居民協商並取得同意書，於明年底前完成該地區整體線路系統規劃改善及電線地下化工作，改善期間亦請居民配合辦理工作停電。

高市府工務局挖管中心表示，針對林園區規劃地下化供電工程，市政府在預算上全力支持，惟需取得當地居民同意設置文件。

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