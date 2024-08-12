高雄市凱米風災補助申請 延長至9月30日

凱米風災災害補助申請延長至9月30日。（民眾提供）

2024/08/12 16:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市政府今（12）日宣布，受凱米颱風影響所提供各項補助除均採從寬、從優認定外，為體諒民眾重整家園辛勞，有關住屋淹水、泡水車（含拖吊）、安置旅館等補（慰）助申請截止日從8月31日，延長至9月30日前皆可受理申請。

立委林岱樺9日在「高雄市仁武區凱米颱風災損座談會」表示，凱米風災後，家園整建還沒有完全恢復，泥水流淌所經之處還沒有整理清潔，受災居民在申請救、補助及重建中兩頭燒，針對8月底截止的申請期限，她呼籲高雄市政府研擬展延申請補、救助期限至9月底，以從寬、從簡、從速原則辦理。

社會局指出，住屋淹水部分，除原法定災害救助補助外，並加碼未達法定救助標準50公分的淹水住戶，發放慰助金每戶5000元；安置旅館補助，自發布凱米颱風警報當日（7月23日）起至7月31日止，在高雄有居住事實（不需戶籍，租屋或住戶均可），受停水或停電影響居住之受災戶，且有住高雄市合法旅館或民宿者，可向各區公所或里辦公處提出補助申請，每個人每晚最高補助1200元。

有關住屋淹水、泡水車（含拖吊）、安置旅館等補（慰）助，申請期間延長至9月30日止，高雄市政府提醒市民盡早透過各管道申請，以利早日獲得各項補（慰）助。

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