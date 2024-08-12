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高市摩鐵赫見針孔偷拍 64G記憶卡內受害人數待查

女子發現汽車旅館插座出現反光，赫見針孔偷拍。（圖取自「爆廢公社」）

女子發現汽車旅館插座出現反光，赫見針孔偷拍。（圖取自「爆廢公社」）

2024/08/12 16:27

首次上稿：13:22
更新時間：16:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄某汽車旅館傳出針孔偷拍，一名機警妙齡女子入住時，以手電筒檢查發現插座反光，請來旅館人員拆下插座，赫然發現內部插著64G記憶卡，且已進行加密，目前無法得知有多少被害人，警方已查扣證物鑑識，釐清案情。

張姓女子今（12）日在臉書社群「爆廢公社」PO出影片及圖文，敘述11日夜間7時入住左營區某汽車旅館的驚魂記，提醒大家外宿要多留意，多數網友希望能公布旅館名稱，以免更多人受害。

張女說，拿手電筒檢查房間就照到插座怎麼有反光，當時超級不安，請經理來拆螺絲時 當時裡面還插著記憶卡，她表示，出去外面住真的要多留意，尤其是正對床的插座。

該汽車旅館位在左營分局附近，左營分局表示，被害女子當時與友人一起入住，她洗完澡後，發現插座正對著床鋪，直覺有異，檢視後發現疑似鏡頭，立即向旅館業者反映並報警，員警經採證拆開插座後發現確有竊錄設備1組，已予以查扣，而64G記憶卡已進行加密，將送相關證物刑警大隊鑑識、解析，以釐清案情。

該汽車旅館向警方表示，完全不知道遭裝設偷裝攝影器材，已暫時停止營業一天。高市光觀光局、警察局等相關單位隨即全面清查，目前沒有在其它房間發現偷拍器材。

根據市售攝影器材規格，64G記憶卡可以攝錄800分鐘，警方已調閱監視器調查可疑人士。

左營分局表示，偷裝攝影機攝錄他人，可能涉及違反刑法315–1條妨害秘密罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，提醒民眾不要誤觸法網。

高雄小港區一間知名汽車旅館2022年5月也曾發生遭建築工人黃姓男子裝針孔偷拍，檢警查出至少46組房客受害，但多數被害人不願曝光，只有7名女子提告，去年2月一審，偷拍嫌犯遭判刑3年10月。

拆下插座赫見偷拍裝備。（圖取自「爆廢公社」）

拆下插座赫見偷拍裝備。（圖取自「爆廢公社」）

插座經拆解後赫見攝影器材，偷拍犯行曝光。（民眾提供）

插座經拆解後赫見攝影器材，偷拍犯行曝光。（民眾提供）

偷拍鏡頭經照射反光，犯行曝光。（民眾提供）

偷拍鏡頭經照射反光，犯行曝光。（民眾提供）

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