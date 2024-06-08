高雄愛河龍舟連划3天 陳其邁嗆聲要市府隊「緊緊緊」

高雄愛河龍舟賽於端午連假3天在愛河水域展開，今天下午開幕式，找來球團啦啦隊助陣。（記者許麗娟攝）

2024/06/08 21:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄愛河龍舟嘉年華今（8日）一連3天在愛河水域展開，今天下午舉行開幕式，美國在台協會高雄分處長張子霖大秀台語，祝市府和議會隊「沓沓仔來（台語，慢慢來）」高雄市長陳其邁則回嗆，他的綽號是「緊緊緊（台語，快快快）」，絕對不能「沓沓仔來」。

陳其邁表示，今年愛河龍舟有165隊參賽，同時不僅是在水上龍舟，還有飛龍在天。睽違4年的夜間龍舟在高雄重現，紙風車劇團演出、陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事、空域佛光山贊助祥龍燈等獨家3龍共舞，以及愛河水上飛人、北中南6支職業球團啦啦隊、高雄在地搖滾熊啦啦及希望舞團等集結應援齊聚港都，同時結合運動觀光遊程、商圈券、住宿優惠等，歡迎全國朋友趁著端午佳節一同前來高雄划龍舟、慶端午。

10日下午3點將有一場由日台KIZUNA龍舟隊、高雄市議會、市府隊和AIT Kaohsiung共4隊的城市對抗賽，將是今年龍舟最壓軸的趣味賽，AIT高雄分處長張子霖在開幕式上喊話，要市府和議會隊「沓沓仔來」，議長康裕成說，去年議會隊輸市府隊，今年要雪恥絕不能再最後一名，陳其邁則笑說，沒有什麼「沓沓仔來」，他的綽號叫「緊緊緊」，並向議會隊嗆聲，「要為成功找方法，不要為了失敗找理由」。

愛河龍舟活動每天下午3點在愛河畔有職業球隊啦啦隊應援和龍舟表演賽，晚上有佛光山祥龍燈在愛河上空展演，明天白天進行競技龍舟競賽、晚上為傳統龍舟賽，端午節當天下午則是傳統與競技龍舟的最終決賽。

Fubon Angels啦啦隊在開幕式上演出，展現動感氣息。（記者許麗娟攝）

Luxy Girls開幕式表演相當性感。（記者許麗娟攝）

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