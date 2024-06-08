高雄正妹酸痛找推拿 按摩師竟搓奶猥褻

高雄一名正妹推拿時遭按摩師搓奶猥褻。示意圖。（資料照）

2024/06/08 16:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小卉（化名）覺得這陣子身體常酸痛不適，她到新興區某整復所接受治療，李姓按摩師告知她肝氣鬱結所致，只要按摩疏通筋骨排毒就可改善，小卉躺在治療床上接受按摩時，竟被李男解開毛巾衣推奶，小卉氣得報警，李男趕緊賠錢和解，獲法官輕判緩刑2年。

判決指出，去年10月3日上午11點多，小半到新興區某整復所向李姓負責人告知，自己最近身體常出現酸痛不適，李男觀察後，向她告知是肝氣鬱結、肺氣不宜導致胃氣上逆，只要多按幾次身體排毒疏通筋骨就可改善。

小半同意治療方案後，在李男引導下去更衣室換上毛巾衣，她躺在治療床上接受李男按摩時，李男突然要求小卉正面向上，並在未告知小卉的情況下，直接解開毛巾衣的扣子，並隨即把手伸進她的胸部開始搓揉。小卉被李男突如其來的舉動嚇住，直到李男說可以了，她恍神離開整復所後才意識到自己被人猥褻，氣得報警求助。

高雄地院審理時，李男坦承犯行，並趕緊賠錢獲得小卉諒解，法官認為他利用小卉信賴專業，陷於驚嚇、困愕，一時不知如何反應的機會襲胸，考量雙方已和解，因此依對受照護之人利用機會猥褻罪判徒刑5月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，可上訴。

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