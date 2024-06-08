林園龍舟賽登場 「區長隊」PK「里長隊」趣味十足

林園龍舟賽今天登場。（記者洪臣宏攝）

2024/06/08 14:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2024高雄林園傳統龍舟錦標賽今（8）日開賽，市長陳其邁主持開幕儀式，今年開幕賽為別開生面的高雄市「區長隊」PK林園區「里長隊」，趣味性十足，不過冠軍獎金高達10萬元的公開社會男子組緊接著登場，參賽隊伍實力伯仲之間，競爭激烈。

從1990年開辦的林園傳統龍舟錦標賽因疫情中斷，今年恢復舉辦，在中芸漁港一連舉辦2天，共有34隊報名參加，今天由舞龍隊的五爪金龍揭開序幕，新住民姊妹團體、活力啦啦隊載歌載舞，立委許智傑、賴瑞隆互尬最夯的「十六蹲」，立委柯志恩及多名市議員到場同樂，熱鬧滾滾。

陳其邁表示，中芸漁港傳統龍舟錦標賽一年比一年還要豐富精彩，為林園傳統文化盛事，端午佳節絕不能錯過的好所在，市府將會大力支持，持續挹注資源，延續林園端午的傳統文化。

開幕賽由民政局局長閻青智帶領的「區長隊」PK林園區里長聯誼會主席洪進財帶領的「里長隊」，雖然大家練習時間不長，但划龍舟架式有模有樣。林園區長簡水彬說，林園龍舟錦標賽在出海口舉行，受到潮汐的影響，選手們需要更多的技巧與耐力，挑戰性較其他地區更高。

除了龍舟賽，中芸港周遭有展示傳統補漁網的體驗，，另有新住民異國文創市集，民眾可品嚐多元文化美食及欣賞無敵優美海景。明天（9）日在鳳芸宮前廣場前有水上樂園活動，設有3座大型親子水樂園戲水池，現場發放1500支免費水槍，提供民眾消暑。

市長陳其邁為林園傳統龍舟賽開幕。（圖由林園區公所提供）

市長陳其邁主持龍賽開幕，一時興起舞動金龍。（記者洪臣宏攝）

高雄市各區區長組成「區長隊」參加開幕賽，趣味性十足。（圖由林園區公所提供）

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