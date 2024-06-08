為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

台電：高雄1至5月停電減16％ 修樹面積逾15座世運主場館

台電高雄區處提早防颱準備，特別針對樹木進行修剪。（記者葛祐豪翻攝）

台電高雄區處提早防颱準備，特別針對樹木進行修剪。（記者葛祐豪翻攝）

2024/06/08 14:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年1月至5月，高雄停電事故比去年同期減少16%，因應颱風季來臨，台電高雄與鳳山兩區處為防止外力停電，今年以來修樹面積已超過15座世運主場館！

颱風季節要到了，台電高雄區處、鳳山區處於今年初，即提早進行防颱準備，特別針對樹木進行修剪，盡可能降低強風一颳，樹木掃到架空線，造成停電事故的機率。

台電統計，今年初以來，高雄地區總計修剪樹木近30萬平方公尺，修樹面積等同逾15座世運主場館；並於今年2月開始，巡視檢點配電場所共631處，檢視排水及防水設施，也在上個月完成天然災害演練，確保事故一旦發生，能在最短時間完成復電。

台電指出，山區常見的竹子，長得又高又長，有時風一吹，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，引起短路造成停電事故。

市區方面，黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因枝葉生長速度快、可生長高達20公尺，每當風吹，枝葉就容易折斷造成停電事故，而成為修樹重點；另外還有九如路、建國路上的菩提樹、中正二路上的椰子樹，也都曾造成停電事故，成為防颱重點。

台電高雄區處線路課長劉鴻男說明，台電為兼顧樹木生長與線路穩定供電，會不定期邀請護樹團體教導如何修樹，修樹時要注意枝葉掉落方向，避免被砸到，更要小心蜜蜂、紅螞蟻螫傷，是一份辛苦及挑戰的工作。

台電平時的維護工作，也成功將停電事故件降至最低，台電高雄兩區處合計今年1月至5月，停電事故共227件，比去年同期減少約16%。

台電同仁在烈陽底下，進行樹竹修剪工作。（記者葛祐豪翻攝）

台電同仁在烈陽底下，進行樹竹修剪工作。（記者葛祐豪翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
端午前夕邀300清寒長輩餐敘 台電高雄區處有愛
2024/06/06 15:35

端午前夕邀300清寒長輩餐敘 台電高雄區處有愛
森崴能源5月營收14.03億元 創今年新高
2024/06/07 15:45

森崴能源5月營收14.03億元 創今年新高
竹科擴建台電建超高壓電塔 寶山鄉長邱振瑋帶頭反對
2024/06/07 21:42

竹科擴建台電建超高壓電塔 寶山鄉長邱振瑋帶頭反對
梅雨挹注！德基水庫蓄水率達9成2
2024/06/07 13:00

梅雨挹注！德基水庫蓄水率達9成2
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播