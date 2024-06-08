台電：高雄1至5月停電減16％ 修樹面積逾15座世運主場館

台電高雄區處提早防颱準備，特別針對樹木進行修剪。（記者葛祐豪翻攝）

2024/06/08 14:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年1月至5月，高雄停電事故比去年同期減少16%，因應颱風季來臨，台電高雄與鳳山兩區處為防止外力停電，今年以來修樹面積已超過15座世運主場館！

颱風季節要到了，台電高雄區處、鳳山區處於今年初，即提早進行防颱準備，特別針對樹木進行修剪，盡可能降低強風一颳，樹木掃到架空線，造成停電事故的機率。

台電統計，今年初以來，高雄地區總計修剪樹木近30萬平方公尺，修樹面積等同逾15座世運主場館；並於今年2月開始，巡視檢點配電場所共631處，檢視排水及防水設施，也在上個月完成天然災害演練，確保事故一旦發生，能在最短時間完成復電。

台電指出，山區常見的竹子，長得又高又長，有時風一吹，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，引起短路造成停電事故。

市區方面，黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因枝葉生長速度快、可生長高達20公尺，每當風吹，枝葉就容易折斷造成停電事故，而成為修樹重點；另外還有九如路、建國路上的菩提樹、中正二路上的椰子樹，也都曾造成停電事故，成為防颱重點。

台電高雄區處線路課長劉鴻男說明，台電為兼顧樹木生長與線路穩定供電，會不定期邀請護樹團體教導如何修樹，修樹時要注意枝葉掉落方向，避免被砸到，更要小心蜜蜂、紅螞蟻螫傷，是一份辛苦及挑戰的工作。

台電平時的維護工作，也成功將停電事故件降至最低，台電高雄兩區處合計今年1月至5月，停電事故共227件，比去年同期減少約16%。

台電同仁在烈陽底下，進行樹竹修剪工作。（記者葛祐豪翻攝）

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