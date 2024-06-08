鳳山黃埔百年校慶 戰象「林旺爺爺」見證正統在台灣

「林旺爺爺」在臺灣的第一個家，現為陸軍官校南營區「林旺公園」。（陸軍司令部提供）

2024/06/08 10:52

〔記者吳哲宇／台北報導〕今年適逢黃埔軍校百年校慶，陸軍官校將於15、16日舉辦兩天校慶活動。官校校史館人員從校史館中找到已故戰象「林旺」爺爺的相關史料，其隨軍來台的一生，見證黃埔在鳳山復校、鳳山才是正統的過程。

陸軍表示，大象「林旺」是許多國人記憶裡最閃亮的動物明星，不過卻鮮少人知道，其實「林旺爺爺」在台灣的第一個家，正是陸軍官校內的「林旺公園」。「大象長長的鼻子正昂揚，全世界都舉起了希望」，這首《快樂天堂》是當年大人、小孩耳熟能詳的流行歌曲，曲中的「大象」—「林旺爺爺」，伴隨著台灣蛻變成長，並陪同台灣人走過半世紀的美好時光，成為了數代人共同的回憶；今年欣逢黃埔軍校建校一百週年，在此具承先啟後意義的日子，透過歷史回憶，一窺黃埔鳳山復校的真實面貌。

林旺本名「阿美」，原是日軍所屬的戰象，後於二戰期間為孫立人將軍所獲，並在民國36年隨孫立人一路輾轉來到台灣，並安置在「第四軍官訓練班」內（現為陸軍官校南營區的林旺公園），陪伴孫將軍訓練部隊。

據陸官校友譚熊口述回憶，「大象是當時台灣從所未有的動物，林旺來到官校後，受到孫將軍疼愛，並且成為了最受官校師生兵歡迎的明星，許多官兵一有空檔便會來觀看、餵食」。民國43年，孫立人調任總統府參軍長，便將昔日戰友林旺安排到台北市圓山動物園照顧，不過當年動物園覺得「阿美」這名字太像女生，因此將牠改名成陽剛威猛的林中之王「林王」，但因記者誤聽，而被報導成「林旺」，從此，「林旺」這名字成為了台灣數代人共同的記憶。

「林旺爺爺」在台灣的第一個家「第四軍官訓練班」，便是日後黃埔在鳳山復校的根基；當年孫立人將軍選定鳳山為訓練基地，以至民國39年陸軍官校沿用該地復校，持續發揚黃埔精神迄今。此外，值得一提的是，「第四軍官訓練班」雖僅短暫存在3年，然期間訓練新軍達50萬人次；其中，青年軍201師接受整訓後，更在保台首戰金門「古寧頭戰役」浴血奮戰，大敗共軍，立下第一功，不僅確保復興基地安全，更為日後台灣民主自由打下根基。

而提到黃埔於民國39年鳳山復校的故事，自然不能忽略當年黃埔的老前輩。官校相關人員找到現年89歲的顧以能先生，就曾任陸軍官校土木系主任，年輕時有感於國共對抗局勢緊張，毅然決定投筆從戎，進入官校28期就讀（鳳山復校後第5期，官校改為四年制後第2期），隨後投入黃埔教育的薪傳工作，並在退休時慷慨捐出退休金予校友基金會，作為土木系績優學生獎學金，作育無數陸軍優秀幹部。

據顧以能先生口述回憶，「復校初期時校園仍是一片荒蕪，且教學設備的簡陋，然民國43年官校改行四年新制教育，為滿足改制後（43年配合教育部大學制度，陸軍官校正期班改為四年制），教育時間增長，以及每年招考新生名額遞增的住用需求，乃採逐年計畫措施，將原有營房，分批改為學生宿舍及教室；此外，學校亦為增進學生課外進修的良好風氣，遂於民國44年由先期校友發起捐款，於大操場南緣興建圖書館一棟等。」可見復校初期那艱苦歲月，以及先期校友們為官校教育百年大計的無私奉獻。

隨時光流逝，在數代前輩胼手胝足的建設下，陸軍官校從復校初期的簡陋，逐步發展至今，已擁有完善的現代化軟硬體設施。走過百年歲月，官校在數代黃埔人的經營下，扎根於基層學術和軍事教育，持續為國培育無數優秀軍官幹部，成為保家衛國的核心；而這些「小故事」就如同大時代下的縮影，描述了「黃埔人」在艱難歲月中為國家生存發展所作出的犧牲與奮鬥，更象徵著陸軍官校在鳳山，黃埔精神永傳揚。

孫立人將軍與大象林旺在陸軍官校。（陸軍司令部提供）

鳳山復校時期，早年學生宿舍。（陸軍司令部提供）

鳳山復校初期的校園鳥瞰圖。（陸軍司令部提供）

顧以能先生回顧早年陸官於求學時的生活點滴。（陸軍司令部提供）

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