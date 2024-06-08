高市外送平台自治條例三讀通過 颱風天停班應停止外送

「高雄市外送平台業者管理自治條例」曾多次邀集相關單位舉辦公聽會。（高雄市勞工局提供）

2024/06/08 11:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕為保障外送員的工作、權益與平台管理，高雄市政府制定「高雄市外送平台業者管理自治條例」共20條，高雄市議會於近日三讀通過，其中包括業者必須為外送員投保人身保險、天然災害宣布停班應停止外送等。

高雄市勞工局指出，經平台業者、外送員、工會代表、專家學者、議員及市府相關單位數次研商，高雄市議會於3日三讀通過「高雄市外送平台業者管理自治條例」，內容共有20條，涵蓋職業安全、食品安全、交通安全、消費者權益及第三人準用等多面向，對於外送員權益更能獲得保障。

條例規範內容，主要有「外送平台業者必須為外送員投保人身保險」、「如因天然災害（如颱風天）宣布停班，也應停止從事外送服務」、「外送員發生需住院治療之重大災害，業者也有通報義務」；此外，還要「定期為外送員實施教育訓練」、「應依交通事故統計訂定降低外送員發生交通事故計畫」，及「保存外送資料與消費電磁紀錄」等，將自公布日施行。

勞工局長周登春表示，外送平台業者應於高市設置符合資格的衛生管理人員，並應揭露訂單報酬的計價方式及建立申訴制度，如此，可以進一步確保食品衛生安全及保障外送員權益。

勞工局呼籲，為提升外送服務品質同時兼顧外送員權益，外送平台業者對新進外送員於提供外送服務前，應施以職業安全、食品衛生安全及交通安全之教育訓練課程各至少1小時，業者如有規避、妨礙、拒絕查核或違反自治條例相關規定，將依違規情節裁罰，希望透過自治條例的施行，既保障外送員權益，也促進外送消費市場的健全。

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