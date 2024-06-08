海陸連長在士官耳邊吹氣 性騷擾成立判賠8萬元

海軍陸戰隊連長被士官指控性騷成立，法官判賠8萬元。（資料照）

2024/06/08 09:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍陸戰隊吳姓中士，指控田姓連長對他性騷擾，趁值勤時按摩肩膀，還在考試時在他耳邊吹氣，連長則反駁稱吳男曾因值班時在寢室睡覺，事後還偽填交接紀錄簿被判拘役40日，對他心生不滿才做出不實指控，但法官傳喚連上弟兄作證，確認連長曾做出「按摩肩膀」及「靠很近」的動作，因此構成性騷擾，判他應賠8萬元。

判決指出，2022年2月16日，吳姓中士在連上值星官桌上填寫簿冊時，田姓連長從後方靠近，並伸手按壓、揉捏肩膀，吳男當場表示：「這樣不太妥當且不太舒服」拒絕，但連長仍繼續動作；同年3月，連上在中山室進行模擬學科測驗，吳男說自己在答題時，連長靠在他耳邊吹氣，他當場反應「大仔（台語）你靠我這麼近我壓力很大」。

吳姓中士認為自己被侵犯後情緒崩潰，不但找連上弟兄和輔導長訴苦，還求助身心科治療，他認為自己遭連長性騷擾，提告求償10萬元；鳳山簡易庭審理時，連長喊冤，反控吳男曾因值班時在寢室睡覺被抓包，事後還偽填交接紀錄簿被判拘役40日，對他心生不滿才做出不實指控。

法官傳喚連上弟兄作證，他們雖然沒有看到連長在吳男耳邊吹氣，但確實有看到連長曾替吳男按摩，並在兩人臉部距離大約1個拳頭的情況下靠近吳男，法官認為這樣的行為已影響吳男日常生活及情緒，已構成性騷擾，依損害程度判連長應賠8萬元，可上訴。

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