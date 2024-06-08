房屋使用補償金死後19年才催討？高雄稅捐處：依規辦理

對於民眾投訴，高雄市稅捐處強調皆依規定辦理。（資料照）

2024/06/08 08:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市王小姐向本報投訴，父親名下房屋使用補償金，死後近19年稅捐單位才向她催繳，原本稅金1萬6千多元，加計利息卻達3萬多元；對此，高雄市稅捐處強調，皆依規定辦理，並無行政怠惰，其他縣市也都以此程序辦理。

王小姐表示，最近收到高雄稅捐單位寄來的稅單，追討民國80幾年至90年7月9日，設於父親名下的房屋「使用補償金」3萬多元，但原本稅金是1萬6千多元，加計利息變成3萬多元。

王小姐說，父親已於民國94年底過世，迄今已近19年，期間均未收到該催繳通知，直至近日才收到，覺得很離譜。

她指出，房屋非在其名下，加上本身人在台灣，10多年來稅務單位均未曾聯繫，累積到加計利息達3萬多元才執行，怒指政府相關單位人員怠忽職守。

對此，高雄市稅捐處說明，本案經查是王女之父所有建物，使用財政局經管市有地，因87-89年間積欠使用補償金，依規定辦理催收及核發支付命令，但因查無債務人財產，法院予以核發債權憑證在案。

高雄市稅捐處表示，期間皆依規查調財產，定期換發債證；後於108年查無繼承人的財產，法院於108年改以繼承人4人為債務人換發債權憑證。因繼承人間負連帶清償責任，於今年（113）年間查得王女有財產（銀行存款）可供執行，因此聲請強制執行扣押。

高雄市稅捐處強調，本案處理流程皆依規定辦理，並無行政怠惰，其他縣市也都以此程序辦理。

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