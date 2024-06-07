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中正預校娃娃兵包粽！幼兒園與誠義里同樂 提前慶端午

中正預校幼兒園與鳳山區誠義里共融，提前包粽子慶端午。（記者陳文嬋攝）

中正預校幼兒園與鳳山區誠義里共融，提前包粽子慶端午。（記者陳文嬋攝）

2024/06/07 20:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部廣設幼兒園照顧國軍子女，高雄市中正預校幼兒園額滿受歡迎，端午節連假前夕，中正預校幼兒園與鳳山區誠義里共融同樂，今天提前舉辦端午節活動，幼童在志工媽媽協助下，開心包粽子大快朵頤，了解端午節由來，場面熱鬧滾滾。

國防部為照顧國軍子女，於全國多處軍營附近官舍等，設置25處公共化教保服務幼兒園，屬於員工子女非營利幼兒園，優先招生國軍子女、孫子女等，第二順位為需照顧幼兒、第三順位是一般民眾子女，尤以鳳山區中正預校幼兒園受歡迎，委託財團法人彭婉如基金會辦理，與社區共融舉辦活動，今年招收94名幼童已額滿。

端午節連假前夕，中正預校幼兒園與鳳山區誠義里合作，今天舉辦戶外教學活動，包粽子慶端午，里長劉啟芳提供食材、場地，園長陳虹秀帶領94名幼童在誠義社區體驗包粽子，幼童戴頭巾模樣可愛，在志工媽媽協助下，幼童開心動手包粽子，大快朵頤，了解端午節意義。

誠義里劉啟芳說，端午節包粽子是很重要的中華傳統文化，現在小朋友要親手包粽子機會不大，正好幼兒園與社區首次舉辦包粽子活動，提供孩子們難能可貴經驗，未來會擴及整個社區小朋友，讓小朋友了解端午節包粽子由來，讓小朋友寓教於樂。

中正預校幼兒園長陳虹秀指出，幼兒園教學融入體驗課程，讓幼童透過包粽子活動，認識端午節等中華文化，融入幼童生活經驗中，幼兒園也與社區結合，很開心帶孩子們到社區，體驗包粽子活動，從包粽子、認識端午節及粽葉等，與社區居民互動、學習，非常有意義。

中正預校幼兒園與鳳山區誠義里共融，提前包粽子慶端午。（記者陳文嬋攝）

中正預校幼兒園與鳳山區誠義里共融，提前包粽子慶端午。（記者陳文嬋攝）

中正預校幼兒園與鳳山區誠義里共融，提前包粽子慶端午。（記者陳文嬋攝）

中正預校幼兒園與鳳山區誠義里共融，提前包粽子慶端午。（記者陳文嬋攝）

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