花東三法國民黨是否有共識？柯志恩：必須謹慎評估

柯志恩（左六）今天拜會國民黨高雄市議會黨團。（記者葛祐豪翻攝）

2024/06/07 15:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，今天（7日）拜訪高雄市議會國民黨團，針對花東三法，國民黨內是否有共識？她強調「必須要謹慎的評估」，是不是要拆開處理，或有其他方法，需要有更大討論空間。

柯志恩接任國民黨高市黨部主委後，今天首度前往市議會國民黨團拜會，與議員座談交流心得。針對近期輝達將在台灣設超級電腦中心，她強調非常歡迎到高雄設點，高雄有機場、海港，得天獨厚的環境，適合優秀的人才來高雄生活、發展。

被問到花東三法，國民黨內現在是否有共識？柯志恩說，這必須要謹慎評估，她身為智庫執行長，不管是從財政層面、環評、人文等各方面規劃，都有請專家學者做評估報告，這份報告很早就送出。

柯志恩強調，花東三法應該要審視處理，特別是新任交通部長上來後，會提各方意見，「針對三法是不是要拆開來處理，或有其他方法，這需要有更大的討論空間!」

另對於行政院通過國會改革覆議案，柯志恩認為，行政院有他們自己的救濟方法，國民黨跟民眾黨已達共識，他們提出覆議後，藍白勢必會提出程序委員會，將其排入議案，後續就選個時間進場表決，表達藍白對覆議案的想法。

國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽歡迎柯志恩來訪，她強調，柯接任市黨部主委，讓高雄藍軍士氣大振，未來市議會黨團所有議員，在柯志恩的帶領下，一起成為一個戰鬥團隊，共同為高雄努力。

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