氣女友想復合前夫還要拿掉他孩子 男子重傷她9月大女兒後想逃去金三角

王姓男子不爽女友復合前夫還要拿掉他的小孩，竟用「倒吊」方式重傷女友的9月女嬰，並準備逃去「金三角」，被法官重判徒刑9年6月。示意圖。（資料照）

2024/06/07 16:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕沈姓女子帶著9月大的女兒投靠王姓男友，兩人同居2個月後，沈女萌生與前夫陳男復合的念頭，並揚言要打掉腹中與王男愛的結晶，王男不敢對沈女發作，竟把氣出在9個月大的女嬰身上，造成女嬰顱內出血，但搶救後仍留下癲癇等後遺症，王男案發後還一度想逃去「金三角」工作，被法官依重傷害罪判徒刑9年6月。

判決指出，沈姓女子與前夫陳男離婚後，搬去王姓男友家同居，她把9個月大的女兒留給前夫照顧，但因無力支付女兒的生活費用，於是決定把女兒接來跟她一起生活；去年6月4日，女兒接到王男家後，沈女偶而還是會帶女兒去前夫家暫住，結果兩人舊情復燃，王女打算和陳男重修舊好。

同月24日，沈女回到王男住處談判分手，並表示要把肚子裡與王男愛的結晶拿掉，王男不願分手又不敢質疑沈女，藉口要帶小女嬰外出買飯時，在電梯裡毆打、頭槌、扯髮、倒吊、搖晃女嬰，造成女嬰嘔吐、陷入意識不清；兩人抱著女嬰前往醫院急救，醫生發現女嬰腦膜下腔出血、全身多處挫傷，通報警方介入調查。

正當檢警正在調查女嬰傷勢成因時，王男傳手機訊息給母親，稱要出國工作，已請旅行社代辦護照，還說是老闆想派他去金三角工作，被檢方認為有他逃亡之虞向法院聲押獲准。

高雄地院審理時，王男不但沒有坦認犯行，甚而刻意提供不實資訊給檢警，試圖嫁禍予沈女，誤導偵辦方向，直到證據陸續浮現，自知無從抵賴，才坦承已曝光的犯行，但仍有大部分案情避重就輕，託詞是女嬰哭鬧、跟她玩耍不小心受傷。

由於女嬰治療後留下癲癇、右側肢體無力及偏癱、左側眼瞼下垂、左側大腦腦波異常等後遺症，恐無法以健全身體感受並探索世界，生命之無價經驗及成長喜悅，讓法官依成年人故意對兒童犯重傷害罪重判徒刑9年6月，可上訴。

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