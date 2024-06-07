國民黨版財劃法出爐 陳其邁連講5次「很不公平」

高雄市長陳其邁認為國民黨版財劃法把土地因素去掉，也未考量老人人口結構，連講5次「很不公平！」。（記者葛祐豪攝）

2024/06/07 11:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨推出「財政收支劃分法」修正草案，67%按人口比例分配，六都中以台南、高雄增加的統籌分配款最少；對此，高雄市長陳其邁今天（7日）批評此版本把土地因素去掉，也未考量老人人口結構，連講5次「很不公平！」

國民黨強推「財政收支劃分法」修正草案，財政部已將相關草案試算結果送交立法院，按國民黨團版試算，中央統籌分配稅款將由4099億元暴增至9876億元，大增5777億元、增幅達141%；其中，新北市增加619億最多，彰化縣增443億元、台中市增407億元次之，六都中以台南市增254億、高雄市增330億元較少。

對此，高雄市長陳其邁今天受訪時表示，國民黨版本對於新北、台北之外的四都，都不公平，因為把土地因素去除掉。以高雄與台北為例，人口一樣，但高雄土地面積是台北的11倍大，像偏鄉的桃源、六龜，還是要蓋馬路，還是要有公共服務、長照服務等，這些都會增加地方政府的財政負擔。

他舉例，以人口因素來看，人口結構老化，像高雄、台南相對年紀比較偏老，桃園、新北年紀比較偏輕，對地方政府來講，長輩的長照醫療衛生預算也會增加。

陳其邁強調，只用單一個人口因素，而未考慮人口結構、土地面積、區域均衡發展，其實對大家都不公平；「國民黨版本看起來雖然把餅做大，但餅先不計算的話，用水平分配比例，對中南部縣市非常不公平!」

陳其邁認為 ，餅要做多大，可以討論，「但分配比例應該要做調整，不然對中南部縣市很不公平、很不公平、很不公平!」像台中、高雄、台南、屏東的幅員都很遼闊。

對於中央過去統籌分配款做法，陳其邁表示是按照公式，其他金額用專案補助或計畫型補助方式，補足一些建設或社會福利支出較多的地區，「總的來看，這樣分配比較公平!」但現在假如只用人口因素，那花東、屏東、高雄呢？尤其高雄面積跟南投一樣，幾乎是最大縣市，「很不公平！」

高雄市幅員遼闊，陳其邁認為國民黨版財劃法「很不公平!」（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法