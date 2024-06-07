高雄大順路3賣場提供萬餘停車位 網憂交通承受不住

義享天地大塞車情況，引發地方對大賣場停車場與周邊交通衝擊的關注。（翻攝好過日）

2024/06/07 00:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕義享天地停車場雨中大塞車，引起地方關注大賣場停車與塞車問題！臉書社群高雄好過日統整義享天地、富邦凹子底、好市多大順店的汽機車位共1萬2千餘，擔心周邊交通承受不住。

好過日先前評析過義享天地塞車問題，昨夜再發文統整大順路邊三大賣場義享、富邦、好市多一旦全數開張，大批汽機車恐將嚴重衝擊周邊交通。

好過日說明，義享天地A館現有汽車位1649席、機車位1242席，還沒營運的義享天地B館汽車位有800席、機車位1214席；富邦凹子底汽車位2352席、機車位4296席；好市多大順店汽車位554席、機車位估100以上。

合計4間商場約有5千多席汽車位，7千席以上機車位，假日會吸引大量車流，即便龍德新路拓寬延伸也承受不住；且義享B館汽機車出入口都在雙向各一車道的新德路，負荷極大！

目前義享硬體改善可能有限，只能藉由改善車流導引、必要時周邊道路動線簡化來改善，但最重要的還是將運輸方式轉為大眾運輸；只是目前義享大眾運輸利用率遠不如環評書估計，而義聯承諾的接駁車、差異費率（增加開車成本）、鼓勵大眾運輸使用等均未達成，這種把問題外部化的態度，應該首先改善。

好過日建議，若義享沒有改善，市府應該謹慎評估是否發給B館使用執照、不讓其開業；而富邦雖然停車動線較好（多重出入口、街廓較大），且有捷運直通，但其量體龐大，仍須儘量鼓勵捷運與輕軌使用，避免停車太過便利，誘導大量車流造成壅塞。

好過日也引述高市議員簡煥宗看法，作為對義享天地、富邦凹子底等案的參考，簡煥宗提醒市府針對好市多亞灣開發案須嚴加審查，交評無法通過的開發案，就得要求修正，否則不應貿然開發。

好過日點名義享B館動線，進出口都在同一個位置，令人擔心。（翻攝好過日）

富邦凹子底（箭頭處）與義享天地同在大順路上。（翻攝好過日）

富邦凹子底停車場動線。（翻攝好過日）

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