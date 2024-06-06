亞灣好市多交評2度補件仍未過關 湯詠瑜：高市府應做好把關

好市多創始店計畫遷移到亞灣。（記者李惠洲攝）

2024/06/06 22:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕好市多進駐亞洲新灣區計畫，因加油站衍生汽車流量引發爭議，昨交評大會二度補件還是沒能過關！緊盯此案的高市議員湯詠瑜指出，義享天地停車場大塞車事件殷鑑不遠，市府仍應儘速因應亞灣未來湧現人車，提早規劃合宜的配套措施，同時研擬有效監督作為、做好把關。

好市多創始店計畫遷移至高軟南側80期重劃區的，因業者打算設置加油站，引起軟科廠商高度疑慮與反彈，擔心加油站衍生車流，將造成周邊交通衝擊、甚至連累輕軌。

根據高市交通局交通評估，加油站雖只佔賣場面積5%，但衍生汽車車流量恐高達整體交通量52%，模擬結果一旦設立加油站，附近4個路口、7個方向在尖峰情境下，會出交通壅塞。

該案引發多位市議員強烈質疑，好市多送交評大會資料也兩度被要求補件，昨交評大會審查好市多二次補件資料並經審慎討論後，認為本案所提加油站時段性減量措施及管制策略不易落實，未達交通影響評估審查要求，後續就該區域之交通恐有重大衝擊及影響，爰本案不通過審查。

湯詠瑜今呼籲，亞灣區水岸開發本就不是為大量車流設計，更不宜引進強烈吸引車流的車本導向開發案，提醒都發局絕對要把交通因素放在整體亞灣開發計畫中，市府各局處應做好把關，甚至應制定亞灣區完整交通層級計畫，輔導適當開發案進駐。

她提醒雖然好市多這回沒過關，但隨著亞灣區商業活動及人口聚集持續熱絡，市府仍應儘速規劃相關交通配套措施，並且通盤檢討該區都市計畫。

尤其購物商場停車與交通問題，一直是日常交通痛點，前陣子義享天地大塞車即為一例；對於業者在環評或開幕時所做的交通維持計畫與承諾，建議市府研議有效監督措施，以督促業者落實執行，維持公共交通。

好市多進駐亞灣計畫中的加油站方案，引發周邊業者擔心衝擊交通。（記者李惠洲攝）

好市多亞灣計畫擬設加油站，二度補件交評大會仍沒過關。（翻攝高雄好過日）

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