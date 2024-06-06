愛河龍舟賽勢在必得！議長康裕成嗆高市府隊「小心一點」

高市議會「議起划」龍舟隊今再度下水操練，議長康裕成喊話「高雄市政府小心一點」。（高市議會提供）

2024/06/06 19:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼美國龍舟隊公開笑嗆高雄市政府隊「好膽麥造」後!又一隊伍今公開向高市府隊叫陣；高市議會「議起划」龍舟隊今再度下水操練，同時議長康裕成看著壯盛軍容有感而發，強調議會隊今年一定會贏，「高雄市政府小心一點」。

迎戰2024愛河龍舟嘉年華，由高市議長康裕成率領的「議起划」龍舟隊就戰鬥位置，包括鼓手范織欽、鄭安秝、陳幸富、黃秋媖、簡煥宗、黃文志、張漢忠、林智鴻、李雅慧、陳慧文等議員，及應援團雙姝湯詠瑜、黃飛鳳議員皆出席訓練。

由於參賽選手有近9成為去年強棒，幾次練習下來，默契、手感已逐步到位；議會最受矚目的加油應援團也有備而來，亮眼奪目的服裝、熱烈高昂的歡呼聲、豐富的加油道具，將龍舟隊士氣炒到最高點。

除市府隊之外，今年賽事還加入美國在台協會高雄分處「AITK」隊、日台交流協會高雄事務所「絆」隊，要與議會「議起划」龍舟隊一決勝負。

高市議會定期大會昨閉幕式時，議長康裕成才告誡市府隊不能不講「武德」，今到愛河畔督軍團練時，她也親自登上龍舟幫隊員們加油、驗收訓練成果；連續兩年參與賽事的康裕成認為，議會隊比去年進步很多，且越來越強，大家鬥志高昂，今年一定會贏，「高雄市政府小心一點」。

除了互相叫陣拼輸贏，康裕成也期盼府會一心共同爲高雄活動行銷，讓全台灣看見高雄，邀請市民朋友6/10到愛河畔，一起爲議會「議起划」龍舟隊應援！

高市議會「議起划」龍舟隊今再度下水操練同時，議員選手士氣高昂。（高市議會提供）

高市議會「議起划」龍舟隊今再度下水操練同時，議長康裕成強調議會隊今年一定會贏，喊話「高雄市政府小心一點」。（高市議會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法