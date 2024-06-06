高雄便當店被爆「肉有蟲在爬」 衛生局突檢揪出這缺失

高雄有便當店餐盒被爆肉上有蟲（紅圈）爬鑽，衛生局突擊未發現但有其他缺失。（民眾提供）

2024/06/06 18:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有民眾向媒體反映，苓雅區某便當店的自助餐便當內疑有小蟲爬鑽，店家喊冤，否認有任何衞生問題。衞生局今天派人稽查，未發現作業場所有蜈蚣或小蟲情事，店家委外定期進行病媒防治，有紀錄可稽，不過，查有食材未離地等缺失，要求限期改善，否則開罰6萬元。

衞生局今天接獲媒體詢問，有民眾投訴某便當店販售的便當，肉上出現1隻蟲爬行，懷疑可能是小蜈蚣，衛生局立即派員現場查察，並未發現作業場所有蜈蚣，店家委外定期病媒防治並有紀錄可稽。

不過，稽查人員發現熟食菜餚與排骨雖有覆蓋，但現場作業環境仍有冷藏/凍食品未覆蓋、無溫度紀錄表、清潔用品與食品原料未分區儲放、食材未離地、未依先進先出原則，私人物品未分區放置、從業人員未定期接受健康檢查等多項缺失。

衛生局依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期改善；倘經複查未改善，依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰，衛生局呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強食材放置、貯存、從業人員、作業場所、設施衛生管理，衛生局也提醒民眾，外帶餐食購買後儘快食用，若暫無法食用，應妥善保存於衛生良好之處。

高雄市衛生局突擊便當店未發現蟲，但揪出食材未離地等缺失，要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

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