樓上樓下因電梯起糾紛 他打鄰居2次被起訴

林男發現大樓電梯一直停在6樓不動，他擔心上班遲到，竟上樓打了鄰居一頓。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2024/06/06 14:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕48歲林姓男子一早趕著去公司上班，他按電梯下樓卻發現電梯停在樓上不動，他在梯間向樓上大喊「趕快！要上班了」，結果被樓上鄰居反嗆「你在凶什麼」，林男不爽上樓打鄰居一頓，下樓後氣未消又等在門口再打鄰居一頓，被檢方依傷害罪起訴。

檢方指出，去年6月30日上午7點多，住在三民區的林姓男子準備出門上班，住在5樓的他，按電梯下樓，但電梯卻一直停在6樓不動，他直覺電梯被6樓簡姓鄰居控制住，於是透過梯間的窗戶朝樓上大喊「趕快！要上班了」，簡男聽到林男呼喚，也大聲反嗆「你在凶什麼」。

林男不滿被嗆，直接從逃生梯走到6樓，看到簡男正在電梯口，不說二話直接賞他幾拳，林妻見丈夫上樓怕惹出事，跟著林男上樓後看到丈夫正在打人，緊把他拉開催促他去上班，並趕緊向簡男道歉；林男被老婆趕下樓後氣還沒消，他等在一樓，見簡男搭電梯下樓後，再出手打他一頓。

簡男事後報警，簡妻也說她當時抱著小孩勸架時也被林男的拳頭揮傷眉頭；檢方偵訊時，林男坦承動手教訓簡男兩次，但否認有對簡妻動手，檢方發現大樓6樓未裝監視器，無法證明簡妻眉頭上的擦傷是林男造成，但因他坦承動手毆傷簡男，雙方又未和解，偵結後依傷害罪起訴。

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