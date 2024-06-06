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前男友不還錢又來借 女子設局騙他出來「射屁股」

前男友借錢不還又來借，女子找人設局騙他出來，拿鎮暴槍「射屁股」。示意圖。（資料照）

前男友借錢不還又來借，女子找人設局騙他出來，拿鎮暴槍「射屁股」。示意圖。（資料照）

2024/06/06 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子阿強（化名）欠前女友黃姓女子10萬元，阿強不還錢又找黃女借錢，黃女氣炸找楊姓男友幫忙出氣，並設局騙阿強出面，楊男找上黃姓友人出面，拿電擊棒、球棒輪流電擊或痛毆阿強，還用鎮暴槍射擊阿強屁股，黃女則在一旁全程錄影留念；涉嫌主導的黃姓男子案發後四處躲藏落網後，被法官依妨害自由等罪判刑1年。

判決指出，2020年3月，阿強向前女友黃姓女子（涉傷害等案件判緩刑3年定讞）借錢，黃女想起阿強在兩人交往期間曾借10萬元未還，怎麼要都要不回來，這次阿強又厚著臉皮來找她借錢，黃女氣炸跟楊姓男友告狀，楊男（涉傷害等案件判刑6月可易科罰金，全案定讞）於是找上黃姓友人協助。

黃男等人商議後，由黃女設局約出阿強，待阿強出面時，黃男等人立即把阿強押走，不但拿電擊棒、球棒輪流電擊或痛毆阿強，還用鎮暴槍射擊阿強屁股，期間，黃女則在一旁全程錄影留念，阿強被迫簽下15萬元本票及拍下裸照，阿強拿著裸照向家人求援籌錢才獲釋。

警方獲報循線逮找楊男等人，並查出黃姓男子除了凌虐阿強外，還有一名曾向黃男借錢的酒店妹，因還不出借款，酒店妹和她老公也被黃男率眾擄走痛毆，直到友人拿錢來救人才獲釋；案發後，黃男得知楊男等人被逮趕緊落跑，直到2年後才落網。

高雄地院審理時，黃男坦承犯行，但被害人不肯放過他，請求法官從重量刑，法官綜合相關事證，依妨害自由等罪判黃男徒刑1年，另得易科罰金部分判刑8月，可上訴。

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