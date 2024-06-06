高雄下酒菜料理賽25優勝店家出爐 加碼邀市民嘗鮮

下酒菜料理賽25優勝店家出爐，高市府推端午限定加碼邀市民嘗鮮。（高市府提供）

2024/06/06 10:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應2024高雄啤酒音樂節，高雄市政府特地舉辦「下酒菜料理競賽」，吸引超過60家業者較量，經兩輪網路票選、專家評審試吃後，選出25家優勝店家，端午連假先將透過試吃活動讓民眾嚐鮮。

高市經發局長廖泰翔表示，今年創意下酒菜料理以「泰好味」為主題，吸引超過60家業者報名參加，最終選出25家最具代表的下酒菜料理，將與米其林指南推薦泰國美食餐廳「Pad Thai Fai Ta Lu」，一起進駐在7月5日至7日登場的高雄啤酒音樂節大會食堂。

寬寬整合行銷總經理陳功儒表示，今年啤酒節卡司名單為史上最夢幻陣容，包含ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee 泰民、EXO 燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA等8組K-pop韓星，及以 「花樣男子流星花園」泰版F4爆紅的泰星DEW、30組以上台灣歌手。

其中台灣女星梁舒涵身為演出卡司之一，同時也擔任下酒菜料理競賽的推廣大使，更親自領軍組團赴泰國邀請指標餐廳進駐啤酒音樂節，促進台灣與泰國的國際美食交流。

饗賓集團表示，高雄啤酒節是南台灣的年度盛事，每年都吸引相當多人潮參與，尤其下酒菜料理競賽，饗賓一直以來都相當關注，很希望藉由這次盛會能與其他餐飲業者共同運用在地食材創作最高雄的下酒菜。

經發局說明，市府特別與主辦單位合作推出高雄市民限定端午節加碼活動，將於8日下午1點至2點，於統一夢時代八樓時代會館外舉辦頒獎記者會，現場優勝店家也準備即將開賣的下酒菜，限量500份讓民眾搶先試吃；端午連假期間（6月8日至10日） ，市民朋友在夢時代現場購買啤酒音樂節的一般區雙人套票1998元，可獲得高雄啤酒音樂節官方限量好禮，相關資訊即將公佈，可至「高雄啤酒音樂節」Facebook及Instagram粉專。

下酒菜料理賽25優勝店家出爐，高市府推端午限定加碼邀市民嘗鮮。（高市府提供）

下酒菜料理賽25優勝店家出爐，高市府推端午限定加碼邀市民嘗鮮。（高市府提供）（記者王榮祥攝）

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