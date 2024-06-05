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高捷RK1岡山站將通車 單趟最高車資維持60元

高捷RK1岡山站預計6月底通車試營運。（記者王榮祥攝）

高捷RK1岡山站預計6月底通車試營運。（記者王榮祥攝）

2024/06/05 00:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山站預計6月履勘、6月底試營運；高雄捷運公司指出，岡山站正式營運後，按里程收費機制不變，單趟最高車資則維持60元，持電子票證打85折。

高捷岡山路竹延伸線第一階段（R24南岡山站到RK1岡山站）全長約1.46公里， 經費約30.2億元，5月已通過初勘，目前正等待交通部排定履勘；若順利通過履勘，市府預計6月底啟動試營運。

高捷說明，目前票價採里程計費，基本里程前5公里票價皆為20元，第5至17公里間每增加2公里加收5元，第17到20公里間每增加3公里加收5 元，單趟最高票價60元。（紅線長度為28.3公里）

市府正評估循輕軌模式，在岡山站通車初期採試營運機制，新路段暫不納入計費，但相關細節尚未定案；而正常收費後，新路段會成為計算路程的一部分，單趟最高則維持60元不變。

高捷進一步解釋，正常收費後，民眾若從岡山站上、下車，車資上顯現的會是搭乘距離換算後的費用，跟過往都一樣，單趟最高還是60元（刷電子票證打85折）；後續若營運距離再拉長，會再與市府商議車費調整可能。

高捷初步分析，高捷岡山站通車後，將與台鐵岡山車站有轉乘效益，加上周邊原有人潮與商圈帶動，對整體運量一定會有幫助；岡山路竹延伸線還有第二階段2A（RK1到RK6）及2B（RK6到RK8）等兩段，2A段預計可於2027年通車，2B仍在中央審議中。

高捷RK1岡山站通車正式營運後，單趟最高車資仍維持60元。 （記者王榮祥攝）

高捷RK1岡山站通車正式營運後，單趟最高車資仍維持60元。 （記者王榮祥攝）

高捷RK1岡山站預計6月底通車，車站北側將成為高捷最新的末端。（記者王榮祥攝）

高捷RK1岡山站預計6月底通車，車站北側將成為高捷最新的末端。（記者王榮祥攝）

高捷岡山路竹延伸線第一階段（R24南岡山站到RK1岡山站）全長約1.46公里。（記者王榮祥攝）

高捷岡山路竹延伸線第一階段（R24南岡山站到RK1岡山站）全長約1.46公里。（記者王榮祥攝）

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