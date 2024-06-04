歡迎NVIDIA來高雄 陳其邁：附送帆船船席、隨時出海

擁有帆船執照的陳其邁表示，未來NVIDIA員工來高雄，將附贈3個船席。（記者王榮祥翻攝）

2024/06/04 22:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海宣布攜手輝達，在高雄建置台灣先進算力中心，同時間高雄也表態、積極爭取NVIDIA在高雄設立「研發中心」！市長陳其邁晚間指出，他自己考取1張帆船證照，也歡迎未來NVIDIA員工來高雄的話，將附送3個船席，隨時可出海一遊，當然隨你自由選擇目的地。

陳其邁說，近年來市府不斷提升高雄投資環境，從半導體、軟體科技、智慧城市發展都陸續到位，因應AI領域崛起，市府更做好準備，相信高雄與亞灣區的條件與區位優勢，絕對是企業投資的首選，並與AI研發大廠持續密切溝通，持續爭取更大的投資落地高雄，讓AI生態系在高雄擴大發展。

他強調，機會是留給準備好的人，高雄早已努力打造最好投資環境，包括積極打造南台灣科技廊帶，串連「亞灣2.0」與「半導體S廊帶」兩大計劃，帶動更多投資落地高雄。

他強力促銷中央投資170億的亞洲新灣區，是高雄最具投資潛力的區域，已招商多家國際大廠、媒合地方的新創量能，採取「以大帶小」的模式發展軟體科技與新創事業，包含IBM、鴻海紛紛設置軟體中心，更有多達上百家的新創公司進駐高軟。

因應AI趨勢，日前NVIDIA的超級電腦「Taipei-1」也已在亞灣區完成設置，未來可以提供約四分之一算力、給產官學研與新創進行研發使用，以提升AI研發及技術發展，未來將結合生態系夥伴，推動生成式AI應用方案的實質落地。

陳其邁說明希望落地在高雄的原因，因為之前市府已積極發展智慧城市以及導入各項應用合作，與鴻海聯手組建「CityGPT生態系」，從三大平台：智慧製造、智慧EV、智慧城市，甚至連未來的AI應用，都在高雄落地實踐。

高雄除持續爭取AI研發大廠，也和指標企業及頂尖大學保持密切聯繫，針對人才培育以及產學合作，已經開始著手相關計畫，如引入清華及陽明交大等頂大進駐，並媒合在地院校與產業合作，諸多大學在各領域都已和國際大廠有非常多產學合作經驗，將研究成果應用在新科技領域，希望打造一個完整的AI生態園區。

陳其邁認為黃仁勳創辦人講的很有道理，這是一個Team、臺灣也是一個Team，跟其他大廠、縣市大家共同合作，高雄不會說只顧自己好，而忽略其他縣市的發展；而高雄條件非常好，仍須做好準備，尤其時代進步、科技發展很快，高雄需抓住難得機會，徹底翻轉、轉骨。

陳其邁再次強調，NVIDIA夥伴要來高雄的話，高雄絕對歡迎！高雄好山好水，投資環境更好，更重要的是，來高雄投資高雄的先進廠商，都附送3個船席，心情不好可以出海，馳騁在美麗的高雄港，尤其，高雄的夜市也很好！人情味也很不錯。

位於亞灣的遊艇碼頭。（記者王榮祥攝）

黃色小鴨優游愛河灣旁（右側），即為高雄港務公司與高雄市政府積極打造的遊艇碼頭。（資料照、記者李惠洲攝）

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