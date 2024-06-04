遲到78年！雄中95歲日籍老校友 獲頒榮譽畢業證書

高齡95歲的宮城政三郎在日治時期曾就讀高雄一中，當年因戰後被引揚回沖繩而未能結業，今以錄影方式參加雄中畢業典禮，也獲頒榮譽畢業證書。（雄中提供）

2024/06/04 17:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄中學今（4）日舉行的畢業典禮，出現了令人感動的一幕，95歲日籍老校友宮城政三郎於二戰後被「引揚」回沖繩，未能在當時的高雄第一中學（今高雄中學）順利結業，今天獲雄中頒發遲到78年的畢業證書，也透過錄影談及當年戰時往事，並為學弟妹送上祝福。

雄中指出，去年6月22日，台灣老兵關懷協會理事長朱家煌醫師率團前往沖繩參加台灣兵慰靈祭典，當地報紙報導了一同前往的日本軍護士楊廖淑霞女士，在搜尋報導內容時，意外發現另一篇報導，談到當時在高雄一中的學徒兵宮城政三郎先生，身為雄中校友的朱家煌立刻和雄中聯繫清查學籍資料，確認宮城政三郎曾經在雄中就讀，其在日本雄中校友會的資料中為第20屆學生，但列為行蹤不明者。

雄中透過沖繩當地琉球新報的記者和宮城政三郎取得聯絡，宮城也說明了當年在雄中的狀況，他出生於與那國島，擁有船隻的父親與母親一起在台灣從事漁業，1944年戰爭逼近沖繩，他想「如果要死，就在父母身邊」，於是在1944年8月前往台灣，並從原先就讀的沖繩縣立第一高校（現今的首里高校）轉學進入高雄第一中學。

宮城政三郎當時的家位於離雄中3公里的湊町（今哈瑪星一帶），由於靠近高雄港而成為美軍空襲的目標之一。1945年初，某日他上學途中看見港口方向升起黑煙，他返回家的附近，發現自家周圍的景象慘不忍睹，雖然一度與家人避難到新威地區，但他後來還是回到高雄一中，並於1945年3月因臨時召集和雄中的同學們一起成為學生兵。

當年5月某一天，宮城政三郎等學生兵在壽山搬運木材時遭到空襲攻擊，他和2位台灣同學正好在山洞中逃過一劫，但同隊的同學卻有10人死亡，宮城政三郎在錄影中說：「我想我所有的朋友們都不想死於戰爭中，我的台灣同學對於來自沖繩的我十分友善，當日本戰敗被引揚回日本時，新威的居民也對我說，不要回去，留下來吧！我衷心希望台灣永遠是一座和平幸福的島嶼」。

雄中的日籍老校友已逐漸凋零，這次校方發現了這位失聯的老學長，決定頒發榮譽畢業證書給他，也表彰他在沖繩推動和平理念所做的各項努力，雄中校長莊福泰和學務主任顏銘賢也受日本台灣平和基金會的邀請，將於6月21日前往沖繩，親自頒發榮譽畢業證書已高齡 95歲的宮城政三郎。

雄中校長莊福泰（右）頒發榮譽畢業證書給日籍老校友宮城政三郎，由台灣老兵關懷協會理事長朱家煌醫師（左）代領，6月下旬將到沖繩再親自頒發給宮城政三郎。（雄中提供）

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