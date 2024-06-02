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政院點頭動支第二預備金 李柏毅：打造舊左中為「護國群山」人才庫

李柏毅期待打造舊左中為「護國群山」人才庫。（圖由李柏毅服務處提供）

李柏毅期待打造舊左中為「護國群山」人才庫。（圖由李柏毅服務處提供）

2024/06/02 16:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕行政院同意動支1億8480萬元，在高雄打造「國家重點領域校際研教園區」，居中協助的立委李柏毅說，台積電將在2025年投入量產，還有許多科技大廠未來將進駐左楠，教育也必須超前部署，期待舊左中的發展。

高市府在李柏毅協助下，向教育部申請113年「國家重點領域校際研教園區」所需的工程經費，李柏毅表示，市長陳其邁長經常打電話來討論科技大廠進駐後續事宜，因此在行政院院長卓榮泰率行政團隊備詢首日，找到教育部長鄭英耀要求加速陽明交大與清大設校進度，讓舊左中變身校際研教園區。

李柏毅指出，行政院同意動用第二預備金1億8480萬，要在高雄打造全台首座國家重點領域校際教研園區，高市府亦將儘速展開後續作業，預計2029年陽明交大與清大可培育2100位碩博士生，為台灣高科技產業注入源源不絕的活力。

李柏毅認為，除了台積電，因應科技大廠未來將進駐左楠，周邊交通與用水用電等基礎設施正進行施工，教育規劃當然也必須超前部署，在舊左中設置園區不只能帶動舊部落發展，更能打造舊左中成為護國群山產業人才庫。

李柏毅說，陳其邁積極推動高雄城市轉型，今年初和陽明交大、清大達成共識，規劃將到左營設置分校。李柏毅說，自己在徵詢地方意見過程時，里長群組們主動支持、迴響熱烈，希望可以打造高雄專屬的「矽谷模式」，大家也都相當期待兩所頂尖大學未來能夠到高雄設校。

李柏毅期待舊左中變身為校際研教園區。（圖由李柏毅服務處提供）

李柏毅期待舊左中變身為校際研教園區。（圖由李柏毅服務處提供）

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