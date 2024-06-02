高市淨零學院開設半年班班客滿 培訓逾1500人

高市淨零學院開設半年班班客滿 。（高市環保局提供）

2024/06/02 15:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市去年11月成立全國第一家實體「淨零學院」，總計開設42個班，幾乎班班客滿，超過1500人受訓，發出580張以上證照，市長陳其邁更要求首長以身作則，目前已有38位首長取得ISO 14064-1碳盤查證書，訂定每人3張證書目標。

高雄市環保局張瑞琿表示，高雄工業碳排放佔比8成，協助產業培育人才成為學院最重要的任務之一，目前坊間課程眾多，學院可客製化開班做出特色，並切入產業痛點。

環保局表示，目前產業界對減碳壓力除了國內，也來自國際供應鏈，學院與四家環境部認可國際查驗機構合作，完成課程後取得ISO證書，讓產業遵循國際標準。

學院協助中油、 一卡通、台船、鋼鐵公會等開設專班，以鋼鐵公會專班為例，著重CBAM申報議題，台船專班考量貿易特性，針對國際規範授課，中油專班由查驗機構指派行業專門查驗人員授課，提升課程深度、效果。

學院還特別邀請中鋼、中油、台塑、日月光、金屬中心等加入講師，並結合「產業淨零大聯盟」平台，辦理碳捕捉、循環經濟、AI等實廠交流，讓業界成功經驗在學院擴散。

市長陳其邁要求各局處從首長、一級主管、承辦同仁都需要至學院受訓，目前已有38位首長取得ISO 14064-1碳盤查證書，更訂定每人3張證書目標。截至目前市政府已有400人次取得證書。

環保局表示，學院6月份課程已陸續對外公開，包含碳足跡、碳減量、能源管理等，下半年更將加入碳中和、永續報告書、再生能源憑證等課程，預計推出25堂證照課，民眾可至學院網站掌握報名及課程資訊。

淨零學院課程結合實廠交流，分享經驗。（高市環保局提供）

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