高雄入春家蚊捕獲率99.5％ 衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲

高雄入春家蚊捕獲率高達99.5％，衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲。（高市衛生局提供）

2024/04/02 21:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄入春後家蚊數量持續增加，近期市府陸續接獲民眾反映社區蚊子變多，擔心是登革熱病媒蚊，經衛生局派員前往現場巡查及掃蚊、也在各高風險區域佈設捕蚊燈監測，捕獲家蚊的比率高達99.5%。

衛生局表示，目前市區環境的蚊子以「家蚊」（Culex）為主，家蚊不會傳播登革熱，孳生於任何積水中，尤其是含腐植質多之滯留水，如化糞池、污水管線、人工容器及水溝（側溝、後溝）、暗溝因有家戶廢水腐植質高而特別容易孳生家蚊，提醒民眾防範家蚊可從源頭預防。

這些源頭包括住家污水槽、化糞池改善孔蓋或污水槽蓋密合度，以及可將居家室內的管道，建議可改成使用活動式孔蓋，杜絕蚊蟲飛入，另針對地下室積水應清除、排水孔定期消毒，針對水溝巡查並定期清淤，保持水溝流通， 均可有效抑制家蚊孳生。

此外，民眾也可利用滅蚊燈（捕蚊燈）誘捕家蚊，減少環境中家蚊數量，另提醒住家室內外裝設紗窗紗門，也可降低成蚊飛入室內的機率，妥善維護管理住家室內外環境，落實「巡、倒、清、刷」清除積水容器及移除雜物堆。

至於無法移除的積水，例如地下室陰井積水、靜止不流動的水溝積水，可使用稀釋的漂白水或「一桶水防治法」，即將一碗無磷洗衣粉，桶裝八分滿充分攪拌起泡後倒入積水處，可暫時抑制蚊蟲孳生，積水未清除前，每3-5天需重複倒一次。

另屋後的污水管接管孔，若無孔蓋容易積水孳生病媒蚊孑孓，可以聯繫水利局協助進行加蓋作業，加蓋前如有積水，可利用「一桶水防治法」。

高雄入春家蚊捕獲率高達99.5％，衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲。（高市衛生局提供）

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