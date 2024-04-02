為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄入春家蚊捕獲率99.5％ 衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲

高雄入春家蚊捕獲率高達99.5％，衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲。（高市衛生局提供）

高雄入春家蚊捕獲率高達99.5％，衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲。（高市衛生局提供）

2024/04/02 21:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄入春後家蚊數量持續增加，近期市府陸續接獲民眾反映社區蚊子變多，擔心是登革熱病媒蚊，經衛生局派員前往現場巡查及掃蚊、也在各高風險區域佈設捕蚊燈監測，捕獲家蚊的比率高達99.5%。

衛生局表示，目前市區環境的蚊子以「家蚊」（Culex）為主，家蚊不會傳播登革熱，孳生於任何積水中，尤其是含腐植質多之滯留水，如化糞池、污水管線、人工容器及水溝（側溝、後溝）、暗溝因有家戶廢水腐植質高而特別容易孳生家蚊，提醒民眾防範家蚊可從源頭預防。

這些源頭包括住家污水槽、化糞池改善孔蓋或污水槽蓋密合度，以及可將居家室內的管道，建議可改成使用活動式孔蓋，杜絕蚊蟲飛入，另針對地下室積水應清除、排水孔定期消毒，針對水溝巡查並定期清淤，保持水溝流通， 均可有效抑制家蚊孳生。

此外，民眾也可利用滅蚊燈（捕蚊燈）誘捕家蚊，減少環境中家蚊數量，另提醒住家室內外裝設紗窗紗門，也可降低成蚊飛入室內的機率，妥善維護管理住家室內外環境，落實「巡、倒、清、刷」清除積水容器及移除雜物堆。

至於無法移除的積水，例如地下室陰井積水、靜止不流動的水溝積水，可使用稀釋的漂白水或「一桶水防治法」，即將一碗無磷洗衣粉，桶裝八分滿充分攪拌起泡後倒入積水處，可暫時抑制蚊蟲孳生，積水未清除前，每3-5天需重複倒一次。

另屋後的污水管接管孔，若無孔蓋容易積水孳生病媒蚊孑孓，可以聯繫水利局協助進行加蓋作業，加蓋前如有積水，可利用「一桶水防治法」。

高雄入春家蚊捕獲率高達99.5％，衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲。（高市衛生局提供）

高雄入春家蚊捕獲率高達99.5％，衛生局：「一桶水」防治水溝蚊蟲。（高市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東縣登革熱今年累計已9例 環保局動員近4千人次清除孳生源
2024/04/02 16:38

屏東縣登革熱今年累計已9例 環保局動員近4千人次清除孳生源
南市新增1登革熱境外病例 籲新營區民眾提高警覺
2024/04/01 15:01

南市新增1登革熱境外病例 籲新營區民眾提高警覺

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
蝦皮店到店變「真實蚊子館」 高市衛生局：搖蚊不會吸血
2024/04/01 17:14

蝦皮店到店變「真實蚊子館」 高市衛生局：搖蚊不會吸血
台南登革熱境外移入+1 查獲陽性孳生源就開罰
2024/04/02 05:30

台南登革熱境外移入+1 查獲陽性孳生源就開罰

台灣三洋 濾網抑制99%病毒
天氣漸熱防堵登革熱！嘉縣4/1起加強稽查
2024/03/30 16:23

天氣漸熱防堵登革熱！嘉縣4/1起加強稽查
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播