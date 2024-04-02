為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

拓展台日交流！高雄ATTACKERS先鋒女足、文藻、大阪女學院簽MOU

高雄ATTACKERS FC、文藻外語大學、大阪女學院三方簽訂合作備忘錄。（柏文健康事業提供）

高雄ATTACKERS FC、文藻外語大學、大阪女學院三方簽訂合作備忘錄。（柏文健康事業提供）

2024/04/02 23:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄ATTACKERS先鋒女足與文藻外語大學、大阪女學院，今（2日）簽署合作備忘錄（MOU），這是高雄ATTACKERS先鋒女足與國內優秀大學、國外學校首度簽訂MOU，開創體育與教育交流，拓展台日青少年運動選手交流管道。

今天共襄盛會出席來賓，包括公益財團法人日台交流協会高雄事務所長奥正史，高雄市運發局副局長謝汀嵩，高雄市教育局主秘歐素雯，高雄市體育會足球委員會副主委賴冠州。

運發局表示，ATTACKERS先鋒女足是一支屬於高雄的運動競技職業隊伍，如今，先鋒女足加入文藻外語大學、大阪女學院，讓足球員年齡層向下紮根至大學高中端，打通高雄運動脈絡。

經營高雄ATTACKERS先鋒女足的柏文健康事業營運長何威松表示，希望透過與文藻以及大阪女學院的合作，擴展學生國際教育交流的經驗，並提供高雄楠梓文中足球場、學生國際化的學習機會與環境，文藻外語大學校長莊慧玲強調可藉由運動、甚至足球競賽，促成文藻與大阪、先鋒頻繁與密切交流。

大阪女學院校長山崎哲嗣表示，與ATTACKERS FC為共同為促進台日友好交流，導入日本足球教育系統及發展和培育優秀選手，其具體合作項目包括，選手合作交流、教練技術交流、互助雙方球隊移地訓練事宜、合辦多地比賽、交換與共同雙方訓練計畫和開發短中長期訓練計畫。

高雄ATTACKERS FC、文藻外語大學、大阪女學院三方球員相見歡。（柏文健康事業提供）

高雄ATTACKERS FC、文藻外語大學、大阪女學院三方球員相見歡。（柏文健康事業提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
（影音）文藻外大攜手高流培育產業人才 實戰體驗幕後環境
2024/03/12 17:09

（影音）文藻外大攜手高流培育產業人才 實戰體驗幕後環境
日月光攜手文藻 共同培育高科技跨領域人才
2024/03/18 15:50

日月光攜手文藻 共同培育高科技跨領域人才

26層SC地標 南港稀有純住社區
高雄4大學院校和企業簽MOU 產學合作促進南台灣觀光發展
2023/11/27 17:39

高雄4大學院校和企業簽MOU 產學合作促進南台灣觀光發展
拚音樂產業 高流攜手3大學育才
2024/03/13 05:30

拚音樂產業 高流攜手3大學育才

做愛心無國界！2024愛心獎提名開跑
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播