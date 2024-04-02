拓展台日交流！高雄ATTACKERS先鋒女足、文藻、大阪女學院簽MOU

高雄ATTACKERS FC、文藻外語大學、大阪女學院三方簽訂合作備忘錄。（柏文健康事業提供）

2024/04/02 23:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄ATTACKERS先鋒女足與文藻外語大學、大阪女學院，今（2日）簽署合作備忘錄（MOU），這是高雄ATTACKERS先鋒女足與國內優秀大學、國外學校首度簽訂MOU，開創體育與教育交流，拓展台日青少年運動選手交流管道。

今天共襄盛會出席來賓，包括公益財團法人日台交流協会高雄事務所長奥正史，高雄市運發局副局長謝汀嵩，高雄市教育局主秘歐素雯，高雄市體育會足球委員會副主委賴冠州。

運發局表示，ATTACKERS先鋒女足是一支屬於高雄的運動競技職業隊伍，如今，先鋒女足加入文藻外語大學、大阪女學院，讓足球員年齡層向下紮根至大學高中端，打通高雄運動脈絡。

經營高雄ATTACKERS先鋒女足的柏文健康事業營運長何威松表示，希望透過與文藻以及大阪女學院的合作，擴展學生國際教育交流的經驗，並提供高雄楠梓文中足球場、學生國際化的學習機會與環境，文藻外語大學校長莊慧玲強調可藉由運動、甚至足球競賽，促成文藻與大阪、先鋒頻繁與密切交流。

大阪女學院校長山崎哲嗣表示，與ATTACKERS FC為共同為促進台日友好交流，導入日本足球教育系統及發展和培育優秀選手，其具體合作項目包括，選手合作交流、教練技術交流、互助雙方球隊移地訓練事宜、合辦多地比賽、交換與共同雙方訓練計畫和開發短中長期訓練計畫。

高雄ATTACKERS FC、文藻外語大學、大阪女學院三方球員相見歡。（柏文健康事業提供）

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