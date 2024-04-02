「偶戲界的明華園」回饋公演 小朋友樂翻天

中山工商幼保科學生以綜合偶戲，為小朋友提前慶祝兒童節。（記者洪臣宏攝）

2024/04/02 21:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商攜手前鎮竹西育兒資源中心舉辦「戲劇成果展社區回饋公演」，幼兒保育科學生以「好不好」為主題的綜合偶戲，寓教於樂並融入性別平等觀念，博得滿堂彩。該校幼保科曾榮獲全國學生創意戲劇競賽特優獎，被喻為是「偶戲界的明華園」。

校長林昭億指出，慶祝兒童節，幼保科的公演活動，今天於鳳山婦幼館舉行，共300多人同場欣賞；9日及11日有另兩場在該校幼保活動設計室，邀請該校附屬幼兒園、進學非營利幼兒園小朋友觀賞。

幼保科主任邱美鈴指出，這次戲劇主題「好不好」，學生運用生活中常見的物件組裝，激發創造想像力，更融入性別議題。

故事大綱為某國王頒布一條男女有別的法令，引起社會動盪，惡龍趁亂劫走公主，國王命四位騎士去拯救公主，女騎士與龍鬥智鬥勇最後救出公主，國王獎賞她一個願望，女騎士提出廢除男女有別的法令，獲得應允而圓滿落幕。

導演黃梓嘉表示，製作偶件是運用家中不用的物品「廢物利用」，過往都是觀摩學姐們演出，輪到自己時，心中既期待又怕受傷害，但成果讓她很有成就感。

扮演女蒙面騎士的吳翎盈同學，自喻是大閨女上花轎「頭一遭」，排練因緊張而有詞含糊不清、語速過快問題，經調整才讓自己融入角色與情節。

幼保科曾榮獲全國學生創意戲劇競賽特優獎，被喻為是「偶戲界的明華園」。（記者洪臣宏攝）

中山工商回饋公演，吸引三百餘名小朋友觀賞。（記者洪臣宏攝）

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