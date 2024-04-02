名勝世界壹號回歸高雄 暑假3航次到日本跳島遊

名勝世界壹號回歸高雄，將以旅運中心為母港場域。（台灣港務公司提供）

2024/04/02 17:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕名勝世界郵輪旗下名勝世界壹號繼去年於高雄港首航，今年暑假回歸高雄，將有三航次分別前往日本那霸、石垣島及宮古島等地，並且推出早鳥優惠價，有興趣民眾可以搶快。

名勝世界壹號2024高雄航程發布會今天在高雄旅運中心登場，由名勝世界郵輪副總裁徐牧柔向南部地區旅行業者說明行程。

徐牧柔表示，疫情之後，名勝世界郵輪是唯一一個到台灣經營母港路線的廠商，勇氣非常大，但去年創造的成績是斐然的，138趟次，接待近20萬名旅客，創造了高雄港運歷史上人次最高。

她說，今年在台灣有17個趟次，其中14趟次從基隆出發，8月19日、23日及27日三航次自高雄港出發，包含5天4夜及3天2夜航程，將帶旅客分別前往日本那霸、石垣島及宮古島等地。

台灣港務公司指出，今年高雄港郵輪預報63艘次，其中母港為26艘次，掛靠港為37艘次，更有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，可為高雄帶來超過10萬人次的國際觀光旅客。

高市海洋局表示，名勝世界壹號郵輪推出從高雄出發前往那霸、石垣島（或宮古島）的新選擇，每航次可提供超過1800人次搭乘，民眾可把握早鳥優惠及早報名，4月30日以前每房減免6000元，特定房型之第三、第四人最低4900即可成行。

高市府主秘郭添貴及相關局處首長、立委許智傑、台灣港務公司執行副總王錦榮、台灣國際郵輪協會理事長林博宗、榮譽理事長吳勛豐、旅行公會全聯會監事會主席吳盈良等人出席發布會觀禮。

高市府、台灣港務公司及郵輪、旅行業者看好台灣郵輪市場。（台灣港務公司提供）

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