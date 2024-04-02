喜鵲築巢超愛這一根！ 台電同支電桿4個月清41次

一對喜鵲相中高雄彌陀區的某支電線桿，頻頻在電線桿上築巢。（台電提供）

2024/04/02 16:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄彌陀區漯底海堤旁一支電線桿上，自去年12月至今年3月，一對「不屈不撓」的喜鵲夫婦一直選在這裡想築巢，台電同仁在4個月內，總計清除了41次的未成形喜鵲鳥巢。

看到電線桿出現小鳥築巢怎麼辦？趕快打1911客服專線通報台電！每年12月至隔年3月，正值鳥類繁殖期，經常可以看到鳥爸爸、鳥媽媽忙碌築巢的身影，尤其在高雄永安、茄萣、彌陀區等沿海及魚塭較多地區，因生態豐富、覓食容易，最容易見到此場景。

台電高雄區處表示，春天正逢喜鵲繁殖期，由於都市較缺乏樹木，且電線桿相對溫暖，喜鵲喜歡在上頭築巢；以高雄區處來說，鳥類喜歡築巢的熱區數量有315處，每到春天，台電同仁無不繃緊神經，加強巡邏，有些動作很快的喜鵲，甚至3至5天就可以看到外型幾乎完整的鳥巢。

據統計，去年12月至今年3月中旬，台電高雄區處共進行914次的鳥巢拆除作業，比前年12月至去年3月的597次，今年更加強巡邏力道，因此鳥巢而造成的停電事故也減少近一半。

其中，在彌陀區漯底海堤旁某一支電線桿上，自去年12月至今年3月，出現一對最「不屈不撓」的喜鵲夫婦，台電高雄區處橋巡課同仁總計清除41次的未成形喜鵲鳥巢。

台電強調，目前也逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩等，盼透過線路設備被覆化，搭配加裝自行研發的鐵製小平台、風力閃光驅鳥器、加裝腳踏刺等方式，盡可能減少喜鵲在電桿上築巢的機率。

台電高雄區路巡課課長吳品志說，同仁現在每天會巡邏一次，希望在鳥巢還未成形前就拆除，避免出現停電事故。

吳品志也透露，其實拆除鳥巢對同仁來說，是件危險性極高的作業，因為喜鵲的築巢材料經常含有電線、鐵絲、鐵釘等金屬物，每次作業時，若金屬物散落在裸露設備上，就容易導電造成短路，甚至出現電弧，同仁都必須全副武裝。

喜鵲夫婦叼著樹枝，準備在電線桿上築巢。（台電提供）

台電高雄區處同仁穿好絕緣手套、肩套、絕緣鞋、面罩，手持操作棒，小心翼翼拆除尚未成形的喜鵲鳥巢。（台電提供）

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