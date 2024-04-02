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首頁　>　高雄市

水公司澄清湖淤泥工程製造空污噪音 高雄圓山飯店旅客、住戶投訴

自來水管理處澄清湖內部正在做淤泥辦運工程，讓鄰近的飯店與周遭住戶大受影響。（記者李惠洲攝）

自來水管理處澄清湖內部正在做淤泥辦運工程，讓鄰近的飯店與周遭住戶大受影響。（記者李惠洲攝）

2024/04/02 14:13

〔記者李惠洲／高雄報導〕位在高雄澄清湖旁圓山大飯店，周圍融合綠意樹海有著湖光山色的絕佳美景，作為渡假飯店無論是平日或假日都相當受到民眾的喜愛，但近來有不少旅客與附近住戶投訴，位在飯店後方的自來水公司第七區管理處，在澄清湖內正在做淤泥搬運工程，而施工的時間訂為晚間7點至凌晨3點，噪音不但擾人清夢還造成空氣污然，讓飯店旅客與周遭住戶打1999投訴，周遭住戶一度誤以為是圓山飯店正在做施工工程，也讓飯店大受影響。

自來水公司第七區管理處表示，後方這塊施工場域正在做湖底的淤泥工程，是要將湖底淤積的泥沙挖起來後，運送到這塊施工場域做填補放置，而施工期間預計2個月至80天左右，為了不影響早上與下午澄清湖園區的旅客，所以將施工時間訂為晚間7點至凌晨3點，一切工程都有申請公文符合規範。

面對首當其衝的圓山飯店，已經有不少旅客投訴，施工單位沒按造規定時間施工，在早上也有運作，造成走在步道上被塵土沙子吹到眼睛造成不適，趕緊借水沖洗，而噪音部分則是從早施工到半夜，實在難以讓人好好享受與休息，飯店戶外設施也因施工期間染上一層厚厚的塵土，讓接下來飯店將舉辦的戶外烤肉活動大受影響。

面對投訴，第七區管理處表示，已規定在半夜施工期間降低機具施工，選擇低振動施工法及施工工具，未操作時避免馬達及引擎空轉，塵土部分也會灑水大幅降低四處飛揚。

今天一早就有民意代表前往了解，飯店部分也希望施工單位能重新評估噪音與空污的問題，盡量不要影響到旅客，希望管理處有個完善的整治計劃，如果遇到下雨沖刷，這塊地更可能造成積水、沖刷等延伸後續問題，另外有民眾反應原來的樹林消失不見，不知道工程結束後會不會改善，希望相關單位能夠重視。

自來水管理處澄清湖內部正在做淤泥辦運工程，而施工位置就鄰近圓山大飯店，施工空污與噪音，也讓鄰近的飯店與周遭住戶大受影響。（記者李惠洲攝）

自來水管理處澄清湖內部正在做淤泥辦運工程，而施工位置就鄰近圓山大飯店，施工空污與噪音，也讓鄰近的飯店與周遭住戶大受影響。（記者李惠洲攝）

澄清湖淤泥工程沒按規定時間施工，一早就有挖土機在現場挖掘，也沒有灑水防塵措施。（記者李惠洲攝）

澄清湖淤泥工程沒按規定時間施工，一早就有挖土機在現場挖掘，也沒有灑水防塵措施。（記者李惠洲攝）

澄清湖淤泥工程讓圓山飯店的環湖步道，沾染上一層厚厚的塵土。（記者李惠洲攝）

澄清湖淤泥工程讓圓山飯店的環湖步道，沾染上一層厚厚的塵土。（記者李惠洲攝）

遊客走在環湖步道，一旁正在做淤泥工程，也讓步道染上一層厚厚的塵土。（記者李惠洲攝）

遊客走在環湖步道，一旁正在做淤泥工程，也讓步道染上一層厚厚的塵土。（記者李惠洲攝）

從過去的空拍圖來看，圓山飯店左後方原本綠意盎然，現在則是禿成一片成為消失的樹林。（圓山大飯店提供）

從過去的空拍圖來看，圓山飯店左後方原本綠意盎然，現在則是禿成一片成為消失的樹林。（圓山大飯店提供）

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