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議員鍾易仲認柯志恩適合當高市長 陳其邁︰誰杯葛建設大家都清楚

針對下屆高雄市長人選誰最適合？高雄市長陳其邁強調，政治人物有沒有幫高雄講話、支持高雄建設，符合條件就是好的高雄市長。（記者葛祐豪攝）

針對下屆高雄市長人選誰最適合？高雄市長陳其邁強調，政治人物有沒有幫高雄講話、支持高雄建設，符合條件就是好的高雄市長。（記者葛祐豪攝）

2024/04/02 12:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁的任期剩下2年多，國民黨議員鍾易仲今天在議會總質詢時，詢問下任市長的條件是什麼？他認為柯志恩才是正解；陳其邁則強調，政治人物有沒有幫高雄講話、支持高雄建設，符合條件就是好的高雄市長。

國民黨議員鍾易仲今天詢問陳其邁，任期剩下2年多時間，最想做的3件事？陳其邁回說，把眼前事情做好，同仁也非常努力招商，未來會持續擴大招商、交通建設、解決失業問題。

鍾易仲追問「下一任市長的條件，須具備什麼條件，才能讓市政延續下去？」陳其邁表示，下一任市長由市民做決定，他不會指定或設定條件。

鍾易仲的質詢圖卡，列出媒體討論的幾位民進黨下任人選，包括賴瑞隆、邱議瑩、邱志偉、黃捷、林岱樺及前屏東縣長潘孟安等人；但他認為下任市長須具備國際視野、超黨派施政、接地氣關懷等3條件。

鍾易仲認為，立委柯志恩非常符合這3個條件，可以讓高雄更好，柯志恩才是正解。對此，陳其邁則反駁「這是你個人意見」，是政黨不同的意見，下任市長還是要訴諸民眾支持，不管任何黨派 ，要延續高雄進步。5GAIoT希望下任市長能延續、 台積電設廠也能繼續延續，「而不是當高雄需要預算時，卻杯葛預算!」

陳其邁進一步說，每個政治人物從政，不同時間點都要接受檢驗，「當在立院投票時，是舉手支持高雄建設，或杯葛高雄建設，大家都很清楚」。所以大家會看政治人物平時表現，有沒有幫高雄講話，支持高雄、建設高雄，符合這些條件，就是好的高雄市長。

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