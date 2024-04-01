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高雄今年將投入15.6億改善易淹水地區 增1座滯洪池

水利局今年將打造正義滯洪池。（記者陳文嬋攝）

水利局今年將打造正義滯洪池。（記者陳文嬋攝）

2024/04/01 23:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄打造海綿城市，水利局今年將投入15億6235萬元，針對27處易淹水地區，辦理排水改善工程，其中九如及中正交流道周邊道路將增設排水箱涵及側溝，並打造1座正義滯洪池，預計今年底完工，累計將達26座滯洪池，總滯洪量突破500萬噸全國最多。

水利局近2年投入38億元治水，其中6億元興建10座滯洪池，已達25座滯洪池，總滯洪量達498萬噸，並投入經費32億元，改善易淹水區域，辦理59件排水改善工程，已完成22件工程，其餘37件設計、發包施工中。

水利局表示，今年將投入25億6235萬元，針對27處易淹水地區，辦理排水改善工程，其中九如交流道北上閘道周邊道路將新建箱涵290公尺，中正交流道將新建過路排水涵及側溝，兩者合計工程經費2840萬元。

此外，去年颱風挾帶豪雨造成鳥松區本館路積淹水，水利局已完成本館路箱涵聯通逕流分擔、溝蓋更換鍍鋅隔柵加速洩水、本館排水下游段清疏及阻礙物清除，今年辦理大昌路雨水下水道瓶頸段改建工程，整體工程預計今年底前完成。

水利局也將於鳳山、苓雅、三民交界處正義公園，整體降挖2公尺打造1座滯洪池，以大榕樹與休憩亭為中心，保留大樹及既有步道，內部新設步道進行串聯，以收集強降雨不及宣洩的雨水，預估滯洪量6000噸。

水利局說，工程經費為1450萬元，目前辦理發包中，預計今年底完工，隨著5月進入汛期，雖然還不能完工，要發揮滯洪功能，加上現有25座滯洪池，總滯洪量將突破500萬噸。

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