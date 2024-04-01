高雄農田「電圍網」防猴害 農損不到原先1成

高雄推動農田「電圍網」防猴害，降低農損不到原先1成。（記者陳文嬋攝）

2024/04/01 22:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農民防猴大作戰，農業局輔導農民裝設「電圍網」成效佳，已有48處農田完成架設，猴害農損已不到原先1成，今年中央提高補助額度，最多可達23萬元，農業局擴大推動協助農民，通電有效距離可達50公里，讓獼猴不敢進入農地取食。

台灣獼猴出沒農田，影響農作物收成，造成農民收入減少，農民為防治猴害，大多採取放鞭炮、架設誘捕籠、加高圍籬等措施，農業局建議優先採取非傷害性防治方式，也曾請專家訓練驅猴犬，提供農民飼養防猴，但防治效果有限。

農業局與農業部合作，輔導農民裝設電圍網，防治獼猴危害農作物，迄今已有48處農田完成架設，猴害農損已不到原先1成，防治重點要讓獼猴知道這裡很危險，不敢進入農田取食農作物，最大好處是不需要長時間看守，且被電過猴群會有一段長時間不敢再造訪，能有效阻擋猴群。

六龜區種植芭樂農民李立貴表示，以前經常受到獼猴侵擾，造成芭樂園收成只剩1至3成，架設電圍網後收成可達8成以上，雖然架設成本不便宜，但是效果真的很好，非常推薦有需要的農民架設。

農業局說，今年中央提高補助額度，由原本最高補助12萬元，提高到23萬元，農民只需負擔4分之1，除了新設電圍網補助，還增加購買電牧器、電壓檢測器、防猴網罩及聲音驅趕器等工具的補助項目，讓無法架設電圍網的農民有其他方式，防治獼猴破壞農作物。

此外，網路謠傳電圍網會電死人，農業局強調如果是正確安置不會有這種情形發生，因為防猴電圍網有加裝電牧器，是一種高電壓、低電流的設備，瞬間放電的電擊方式類似電蚊拍，不至使獼猴或其他野生動物觸電而死，對人體也不會造成太大傷害，優點不但安裝簡易，通電有效距離可達50公里。

農業局呼籲農民只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培，農地達0.2公頃（含）以上且為合法使用者，可就近向公所提出申請。

農業局呼籲農民架設電圍網時，一定要使用電牧器轉換電流，電牧器可以產生高電壓、低電流的瞬間放電，達到獼猴驚嚇離去，而不會造成人畜傷害，千萬不要直接使用家用電，除了造成野生動物危險，也可能造成人體重大傷害。

高雄推動農田「電圍網」防猴害，降低農損不到原先1成。（記者陳文嬋攝）

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