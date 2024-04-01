彎腰拿出手舉牌答詢 陳其邁出奇招逗笑國民黨團

陳其邁出「其」招，搬出事先準備好的手舉牌回應在野黨對食安的批評。（記者李惠洲攝）

2024/04/01 22:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今質詢市長陳其邁食安相關議題時，陳其邁突然彎腰、從椅子旁拿起事先準備的手舉牌答詢，罕見答詢怪招瞬間逗笑國民黨團眾議員，議員陳美雅憋著不笑，解讀是因為議會監督，讓陳其邁團隊知道該怎樣做。

高市議會定期大會今進行市長施政報告與質詢，施政報告結束後，由國民黨團率先上陣，主攻人不安、食不安、工不安、兒不安等四項議題，質疑市府團隊施政層面需改善處。

當市議員陳美雅詢問關於食安稽查人力、頻率等情況時，陳其邁頓了一下，突然轉身、彎腰，從地板上拿出數面事先準備好的手舉牌，然後正經八百解說市府團隊如何因應食安措施。

罕見的答詢招式，瞬間逗樂現場國民黨團議員，主攻的陳美雅則設法忍住不笑場，除肯定陳其邁有準備，也解讀陳其邁與市府的因應作為，要感謝高市議會的強力監督，並督促市府團隊應不斷警戒。

陳其邁強調，市府嚴格為民眾把關食安，108年起逐年增加相關預算及稽查人力，高風險食品、高雄堪稱全台抽查密度最高城市。

他說明，食安事件發生後，須快速針對人、時、地，並配合相關症狀，迅速進行調查，一般約需7天檢查時間，包含採檢、檢驗、生物學、生化學等，而高雄實驗室通過食藥署認證，用PCR方式快速得到初步檢驗結果，可縮短檢查時間到2至3天，讓市府團隊得以提早行動。

高市議會國民黨團今質詢市長陳其邁與市府團隊，質疑食不安、工不安、人不安、兒不安。（記者李惠洲攝）

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