為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

議員郭建盟籲鎖定韓國客提倍增計畫 陳其邁︰關鍵在航班

陳其邁認為到高雄的國際遊客還沒恢復疫前水平，主要與航班有關。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁認為到高雄的國際遊客還沒恢復疫前水平，主要與航班有關。（記者王榮祥翻攝）

2024/04/01 19:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員郭建盟今質詢指出，韓國觀光客喜歡來台灣，但從高雄入境人數從疫情前10.3萬人，降到4.5萬人，建議高市府鎖定韓國遊客提倍增計畫!市長陳其邁答詢指出，關鍵應在航班部分，會持續跟交通部、華航爭取。

郭建盟表示，週一到週四商圈人潮稀落，一直是高雄發展觀光服務業痛點，他分析交通部數據，發現今年2月班機數已回復到疫情前83%，但國際旅客數卻只回到疫情前47%。

他進一步分析全國國際旅客數據發現，疫情前就愛來高雄韓國籍旅客，疫後來台數依舊衝第一，但從小港機場入境人數不僅從10.3萬人，降到4.5萬人，入境選擇也少了4%，換言之第一站捨高雄跑去台灣其他縣市玩了。

依疫後國際旅客數消長統計分析，他建議陳其邁市長因勢利導，加強對韓國旅客行銷高雄，提出兩階段韓國旅客觀光客倍增計畫；第一段讓韓國旅客數回到疫情前2019年10.3萬人水準，第二階段依疫情前韓國旅台數人數104萬人訂定後續政策目標，讓韓國旅客來台第一站選擇入境高雄，感受高雄山海河港的觀光魅力，為高雄觀光旅宿及服務業增加消費力。

他評估，毋需計算未來旅客倍增成長，以去年韓國籍入境小港機場旅客數4.51萬人計算，高市府只要加把勁，讓旅客數回復到疫情前水準，一年10.3萬人住2天一夜，依交通部觀光署調查韓國旅客每日消費201美元，每年至少可為高雄旅宿業再增加7.55億觀光財，是一筆極為可觀的觀光收益。

陳其邁答詢說，數字沒錯，但主要是航班問題，市府持續跟交通部、華航爭取，希望有更多簡便措施；除了韓國，也希望爭取包括東南亞，港澳等地旅客到高雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓妹遊台南手機掉小黃 警靠「這步」溝通 10分鐘物歸失主
2024/02/28 10:03

韓妹遊台南手機掉小黃 警靠「這步」溝通 10分鐘物歸失主
台中觀光公車網沒日韓語 觀旅局︰加速辦理
2024/01/20 05:30

台中觀光公車網沒日韓語 觀旅局︰加速辦理

永康永大路商圈夯 高質感輕豪宅當紅
韓國來台旅客首破百萬 觀光局：明年力推重遊客
2017/12/19 10:34

韓國來台旅客首破百萬 觀光局：明年力推重遊客
今天迎來千萬觀光客！韓國市場下週首破百萬人次
2017/12/12 10:52

今天迎來千萬觀光客！韓國市場下週首破百萬人次

聲寶急凍雙洗淨 6大科技全方位防護
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播