議員郭建盟籲鎖定韓國客提倍增計畫 陳其邁︰關鍵在航班

陳其邁認為到高雄的國際遊客還沒恢復疫前水平，主要與航班有關。（記者王榮祥翻攝）

2024/04/01 19:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員郭建盟今質詢指出，韓國觀光客喜歡來台灣，但從高雄入境人數從疫情前10.3萬人，降到4.5萬人，建議高市府鎖定韓國遊客提倍增計畫!市長陳其邁答詢指出，關鍵應在航班部分，會持續跟交通部、華航爭取。

郭建盟表示，週一到週四商圈人潮稀落，一直是高雄發展觀光服務業痛點，他分析交通部數據，發現今年2月班機數已回復到疫情前83%，但國際旅客數卻只回到疫情前47%。

他進一步分析全國國際旅客數據發現，疫情前就愛來高雄韓國籍旅客，疫後來台數依舊衝第一，但從小港機場入境人數不僅從10.3萬人，降到4.5萬人，入境選擇也少了4%，換言之第一站捨高雄跑去台灣其他縣市玩了。

依疫後國際旅客數消長統計分析，他建議陳其邁市長因勢利導，加強對韓國旅客行銷高雄，提出兩階段韓國旅客觀光客倍增計畫；第一段讓韓國旅客數回到疫情前2019年10.3萬人水準，第二階段依疫情前韓國旅台數人數104萬人訂定後續政策目標，讓韓國旅客來台第一站選擇入境高雄，感受高雄山海河港的觀光魅力，為高雄觀光旅宿及服務業增加消費力。

他評估，毋需計算未來旅客倍增成長，以去年韓國籍入境小港機場旅客數4.51萬人計算，高市府只要加把勁，讓旅客數回復到疫情前水準，一年10.3萬人住2天一夜，依交通部觀光署調查韓國旅客每日消費201美元，每年至少可為高雄旅宿業再增加7.55億觀光財，是一筆極為可觀的觀光收益。

陳其邁答詢說，數字沒錯，但主要是航班問題，市府持續跟交通部、華航爭取，希望有更多簡便措施；除了韓國，也希望爭取包括東南亞，港澳等地旅客到高雄。

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