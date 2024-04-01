為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

掩護15越籍偷渡客來台 台籍5船長船員收押禁見

高雄地院。（資料照）

高雄地院。（資料照）

2024/04/01 18:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」上週末（30日）涉嫌從中國福建搭載15名越南籍偷渡客來台，檢警和海巡單位當場逮捕蔡姓船長、輪機長及船員5人，訊後聲請羈押禁見獲准。

高雄地檢署調查，蔡姓船長（42歲）為貪圖搭載偷渡客來台可獲15萬元報酬，與王姓輪機長、李姓、郭姓和鄭姓船員共謀，一起駕駛喀籍婕西號雜貨船從高雄港出海，3月27日晚上10點多，在中國福建沿岸海域，自1艘木殼小船接駁15名越籍人士偷渡來台，準備從西部某濱海地區伺機搶灘上岸。

高雄地檢署上週末接獲通報，立即指派國土安全專組主任檢察官林志祐、檢察官許怡萍指揮海巡署偵防分署、高市新興警分局、刑警大隊、屏東縣警局刑警大隊和高雄港務警察總隊等單位偵辦，並逮捕蔡姓船長等5人到案。

高雄地檢署以蔡姓船長等5人涉犯入出國及移民法第72條第2項之意圖營利使外國人非法入國、同法第73條第1項之非法利用船舶載運非運送契約應載之人至我國等罪嫌重大，並有事時足認有逃亡及勾串共犯之虞，且1名被告有滅證之舉，復有羈押必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，另15名越籍偷渡客交由移民署依法處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
越南移工「自助式偷渡」成浮屍 監院促政院正視政策失衡
2024/01/26 14:14

越南移工「自助式偷渡」成浮屍 監院促政院正視政策失衡
偷渡來台17年！ 中國女戶籍區域搞錯 終被警方戳破謊言
2024/01/21 12:10

偷渡來台17年！ 中國女戶籍區域搞錯 終被警方戳破謊言

牌照稅已開徵 高市稅好康活動一次看
小舢舨擱淺苗栗通霄海邊 海巡署查獲疑中國偷渡犯
2023/10/15 16:42

小舢舨擱淺苗栗通霄海邊 海巡署查獲疑中國偷渡犯
借錢也要來台打工！越南女交通違規被查獲 勾勒驚心偷渡路線
2023/09/20 22:35

借錢也要來台打工！越南女交通違規被查獲 勾勒驚心偷渡路線

大金空調潔淨智慧新科技 閃流＋防霉
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播