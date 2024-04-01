為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

蝦皮店到店變「真實蚊子館」 高市衛生局：搖蚊不會吸血

民眾在高雄大樹區一家蝦皮店到店，拍到店內滿是密密麻麻的蚊子，超嚇人！（擷取自TikTok）

民眾在高雄大樹區一家蝦皮店到店，拍到店內滿是密密麻麻的蚊子，超嚇人！（擷取自TikTok）

2024/04/01 17:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾在高雄市大樹區一家蝦皮店到店拍到店內滿是蚊子，堪稱真實版的「蚊子館」，畫面中從地板、櫃子、門上全是密密麻麻的蚊子，驚呼「這些蚊子是怎樣？」對此，高雄市衛生局前往採集，初步了解大部分是幾乎不吸血的「搖蚊」，以及少數的「地下家蚊」，沒有發現會傳染登革熱的「斑蚊」。

這段「蚊子店到店」的影片在網路上流傳，讓網友看了直呼超可怕，並笑稱「蚊子也是來取貨」、「蝦皮捐血站」，也憂心是登革熱的病媒蚊埃及斑蚊或白線斑蚊就慘了。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，經衛生局派員前往大樹區九大路這家店，現場採集鑑別絕大部分為搖蚊、少數為地下家蚊，無發現斑蚊。

潘炤穎說，搖蚊是一種廣泛分布的昆蟲。成蟲幾乎不吸血，或僅攝食少量含糖分的液體；具有強烈的趨光性，夜間常被燈光吸引；成蟲大量出現在夏秋兩季，特別是郊區或農業區有水的地方。

地下家蚊容易生存在都市化地區的地下結構。雌蚊不必吸血也能產卵，對光週期的反應不明顯；在冬、春季氣溫較低時最為活躍，主要在大樓地下室的污水池等地方孳生；傾向於在室內活動，並且能夠透過電梯等方式到達高層建築。

民眾在高雄大樹區一家蝦皮店到店，拍到店內滿是密密麻麻的蚊子，超嚇人！（擷取自TikTok）

民眾在高雄大樹區一家蝦皮店到店，拍到店內滿是密密麻麻的蚊子，超嚇人！（擷取自TikTok）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南市新增1登革熱境外病例 籲新營區民眾提高警覺
2024/04/01 15:01

南市新增1登革熱境外病例 籲新營區民眾提高警覺
天氣漸熱防堵登革熱！嘉縣4/1起加強稽查
2024/03/30 16:23

天氣漸熱防堵登革熱！嘉縣4/1起加強稽查

環保節能拿補助！超前2025能效
台南登革熱10處熱區 啟動醫師監測
2024/03/30 05:30

台南登革熱10處熱區 啟動醫師監測
高雄登革熱升溫 啟動防疫大掃蕩
2024/03/21 05:30

高雄登革熱升溫 啟動防疫大掃蕩

聲寶急凍雙洗淨 6大科技全方位防護
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播