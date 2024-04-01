蝦皮店到店變「真實蚊子館」 高市衛生局：搖蚊不會吸血

民眾在高雄大樹區一家蝦皮店到店，拍到店內滿是密密麻麻的蚊子，超嚇人！（擷取自TikTok）

2024/04/01 17:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾在高雄市大樹區一家蝦皮店到店拍到店內滿是蚊子，堪稱真實版的「蚊子館」，畫面中從地板、櫃子、門上全是密密麻麻的蚊子，驚呼「這些蚊子是怎樣？」對此，高雄市衛生局前往採集，初步了解大部分是幾乎不吸血的「搖蚊」，以及少數的「地下家蚊」，沒有發現會傳染登革熱的「斑蚊」。

這段「蚊子店到店」的影片在網路上流傳，讓網友看了直呼超可怕，並笑稱「蚊子也是來取貨」、「蝦皮捐血站」，也憂心是登革熱的病媒蚊埃及斑蚊或白線斑蚊就慘了。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，經衛生局派員前往大樹區九大路這家店，現場採集鑑別絕大部分為搖蚊、少數為地下家蚊，無發現斑蚊。

潘炤穎說，搖蚊是一種廣泛分布的昆蟲。成蟲幾乎不吸血，或僅攝食少量含糖分的液體；具有強烈的趨光性，夜間常被燈光吸引；成蟲大量出現在夏秋兩季，特別是郊區或農業區有水的地方。

地下家蚊容易生存在都市化地區的地下結構。雌蚊不必吸血也能產卵，對光週期的反應不明顯；在冬、春季氣溫較低時最為活躍，主要在大樓地下室的污水池等地方孳生；傾向於在室內活動，並且能夠透過電梯等方式到達高層建築。

民眾在高雄大樹區一家蝦皮店到店，拍到店內滿是密密麻麻的蚊子，超嚇人！（擷取自TikTok）

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